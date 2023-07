Matt Damon και Emily Blunt αποχωρούν από την πρεμιέρα της ταινίας «Oppenheimer» για να συμμετάσχουν στην απεργία (video)

Αυτή είναι η στιγμή που το καστ των αστέρων της ταινίας «Oppenheimer» αποχώρησε από την πρεμιέρα της ταινίας στο Ηνωμένο Βασίλειο την Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2023, καθώς χιλιάδες ηθοποιοί προχώρησαν στη μεγαλύτερη απεργία που είχε να δει το Χόλιγουντ τα τελευταία 60 χρόνια.

Πλάνα δείχνουν το καστ να ποζάρει για φωτογραφίες μαζί πριν επιστρέψουν στο ξενοδοχείο τους στο Λονδίνο.

Η Emily Blunt και η Florence Pugh, ήταν εμφανώς συγκινημένες καθώς αποχώρησαν νωρίτερα από την πρεμιέρα, με τον σκηνοθέτη της ταινίας, Christopher Nolan, να λέει αργότερα ότι οι ηθοποιοί έφυγαν από την εκδήλωση για να συμμετάσχουν στην απεργία. Μαζί τους ήταν και οι Cillian Murphy, Matt Damon και Rami Malek.

Το Χόλιγουντ πρόκειται να «παραλύσει», όπως φαίνεται, καθώς τα συνδικάτα αναλαμβάνουν μαχητική δράση για τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες streaming πιέζουν προς τα κάτω τις αμοιβές και την αυξανόμενη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην παραγωγή.

Η αλλαγή της τελευταίας στιγμής ήρθε, αφού η Screen Actors Guild ανακοίνωσε ότι ψήφισε υπέρ της ανάληψης δράσης, μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την επίτευξη συμφωνίας.

Ο σκηνοθέτης Christopher Nolan δήλωσε για το θέμα: «Τους είδατε εδώ νωρίτερα στο χαλί. Δυστυχώς, έχουν φύγει για να συμμετάσχουν στην απεργία. Ενώνουμε τις φωνές μας με το σωματείο των σεναριογράφων σε έναν αγώνα για δίκαιους μισθούς και όχι μόνο. Τους υποστηρίζουμε».

Μεταξύ των αιτημάτων των σεναριογράφων και των ηθοποιών είναι αυξήσεις στον βασικό μισθό και ποσοστά επί των πνευματικών δικαιωμάτων στις επαναλήψεις και την αναπαραγωγή στην εποχή του τηλεοπτικού στρίμινγκ και προστασία από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Christopher Nolan says the cast of #Oppenheimer left the premiere to ‘go and write their pickets’ and join the strike pic.twitter.com/rc2SaSxcfk