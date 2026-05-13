Οι ντίβες του Χόλιγουντ στις Κάννες: Τζόαν Κόλινς και Τζέιν Φόντα σε μια εκθαμβωτική εμφάνιση

Στη σκιά των μεγάλων κινηματογραφικών πρεμιέρων, η έναρξη του 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών μετατράπηκε φέτος σε μια γιορτή διαχρονικής λάμψης, με δύο «ντίβες» να κλέβουν τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί.

Η 92χρονη Τζόαν Κόλινς και η 88χρονη Τζέιν Φόντα απέδειξαν πως η γοητεία, η αυτοπεποίθηση και το star quality δεν γνωρίζουν ηλικία, χαρίζοντας στις Κάννες μία από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις των τελευταίων ετών.

Η Τζόαν Κόλινς, η εμβληματική πρωταγωνίστρια της «Δυναστείας», εμφανίστηκε με εντυπωσιακή λευκή τουαλέτα, την οποία συνδύασε με λαμπερό διαμαντένιο κολιέ και μαύρα γάντια, αποπνέοντας την παλιά αίγλη του κλασικού Χόλιγουντ. Στο πλευρό της βρισκόταν ο σύζυγός της, Πέρσι Γκίμπσον, με τον οποίο περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί, κερδίζοντας θερμό χειροκρότημα από φωτογράφους και θεατές.

Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η Τζέιν Φόντα, που συνεχίζει ακούραστα την πορεία της στον κινηματογράφο εδώ και περισσότερες από έξι δεκαετίες. Η βραβευμένη ηθοποιός επέλεξε μια μαύρη τουαλέτα, αποδεικνύοντας πως παραμένει μία από τις πιο επιβλητικές παρουσίες της διεθνούς σκηνής. Οι δύο σταρ δημιούργησαν αμέσως αίσθηση στις Κάννες, σε μια χρονιά όπου το ενδιαφέρον φαίνεται να επιστρέφει στις μεγάλες προσωπικότητες του σινεμά και όχι αποκλειστικά στα μοντέλα και τους influencers που κυριαρχούσαν τα προηγούμενα χρόνια στο φεστιβάλ.

Ανάμεσα στις λαμπερές αφίξεις ξεχώρισε και η Ντέμι Μουρ, η οποία εμφανίστηκε με στράπλες λευκή τουαλέτα διακοσμημένη με παγιέτες και ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο κολιέ. Η 63χρονη σταρ δεν βρίσκεται φέτος στις Κάννες μόνο ως καλεσμένη, αλλά και ως μέλος της επίσημης κριτικής επιτροπής του φεστιβάλ, μαζί με την Κλόε Ζάο και τον ηθοποιό Στέλαν Σκάρσγκαρντ. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο Νοτιοκορεάτης δημιουργός Παρκ Τσαν-γουκ.

Το φετινό φεστιβάλ άνοιξε μέσα σε ατμόσφαιρα έντονης κινηματογραφικής προσμονής, με δεκάδες διεθνείς προσωπικότητες να καταφθάνουν στη Γαλλική Ριβιέρα από νωρίς το πρωί. Η Χάιντι Κλουμ, η Τζίλιαν Άντερσον, η Μισέλ Ροντρίγκεζ, η Ράιλι Κίο και η Χάλσεϊ ήταν μεταξύ εκείνων που μαγνήτισαν τα βλέμματα πριν ακόμη ξεκινήσει επίσημα η τελετή έναρξης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν και οι δηλώσεις της Ντέμι Μουρ σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον της τέχνης. Η ηθοποιός υποστήριξε ότι η μάχη απέναντι στην AI είναι χαμένη από χέρι και πως ο κινηματογράφος οφείλει να βρει τρόπους συνύπαρξης με τη νέα τεχνολογία. «Η αληθινή τέχνη γεννιέται από την ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου. Αυτό δεν μπορεί να αντικατασταθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

