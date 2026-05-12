Η Katy Perry τρολάρει για τον αρραβώνα του πρώην της, Josh Groban, στο TikTok

Η Katy Perry απέδειξε πως κάποιες πρώην αγάπες… Δεν ξεχνιούνται ποτέ — ειδικά όταν ανακοινώνουν τον αρραβώνα τους στο TikTok.

Η 41χρονη pop star αντέδρασε με τον πιο «θεατράλε» τρόπο στην είδηση ότι ο Josh Groban ετοιμάζεται να παντρευτεί τη Βρετανίδα ηθοποιό Natalie McQueen. Σ

ε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, η Perry φορά ένα λευκό μπουρνούζι, γεμίζει ένα τεράστιο ποτήρι με αλκοόλ και… «πνίγει» δήθεν τον πόνο της για τον πρώην της.

Και φυσικά, από πίσω παίζει ο «απόλυτος ύμνος» χωρισμού που έχει τραγουδήσει, δηλαδή το «The One That Got Away» — το τραγούδι που η ίδια έχει παραδεχτεί πως γράφτηκε για τον Josh Groban.

Σαν σωστή «drama queen» όμως, δεν ξέχασε να ευχηθεί στο ζευγάρι, γράφοντας στη λεζάντα ένα λιτό αλλά απολαυστικά «passive- aggresive» «συγχαρητήρια» μαζί με emoji σαμπάνιας.

Το TikTok έγινε αμέσως viral, με τους θαυμαστές να αποθεώνουν την κίνηση της τραγουδίστριας.

«Ίσως ακυρώσουν τον αρραβώνα για σένα», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ άλλοι χαρακτήρισαν το βίντεο «το πιο χαοτικό πράγμα που έχει κάνει εδώ και καιρό».

Η Perry είχε αποκαλύψει ήδη από το 2017 ότι ο Groban ήταν η έμπνευση πίσω από το «The One That Got Away», με τον ίδιο πάντως να δηλώνει αργότερα πως το έμαθε… από το ίντερνετ και έμεινε άφωνος.

Οπως σχολίασε μάλιστα, διάβασε τους στίχους και σκέφτηκε πως δεν είχε ποτέ Mustang ήτατουάζ.

«Σίγουρα μιλάει για μένα;», είχε ρωτήσει χαριτολογώντας ο τραγουδιστής.

Παρά τον χωρισμό τους, οι δυο τους φαίνεται πως διατηρούν πολύ καλές σχέσεις μέχρι σήμερα — αν και μετά από αυτό το TikTok, το ίντερνετ μάλλον πιστεύει ότι τραγουδίστρια έχει μια μικρή «πικρία» για αυτό τον άδοξο άρωτα.

Πηγή: skai.gr

