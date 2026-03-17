Τζέιν Φόντα: «Καρφώνει» την Μπάρμπρα Στρέιζαντ για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Με συγκίνηση αλλά και μια διακριτική ένταση πραγματοποιήθηκε το αφιέρωμα στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ στην τελετή των Όσκαρ, τιμώντας έναν από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς του αμερικανικού κινηματογράφου. Στη σκηνή ανέβηκε η Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η οποία είχε συνεργαστεί με τον Ρέντφορντ στην κλασική ταινία «The Way We Were» (1973), και μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τον εκλιπόντα ηθοποιό.

«Ήταν στοχαστικός και τολμηρός. Τον αποκαλούσα έναν μικρό διανοούμενο καουμπόι που χάραζε τον δικό του δρόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ίδια θυμήθηκε και τη συνεργασία τους, αποκαλύπτοντας πως ο Ρέντφορντ αρχικά είχε απορρίψει τον ρόλο στην ταινία: «Όταν διάβασα το πρώτο σενάριο, μπορούσα να φανταστώ μόνο εκείνον. Όμως το απέρριψε, γιατί πίστευε πως ο χαρακτήρας δεν είχε “ραχοκοκαλιά”. Και είχε δίκιο. Μετά από αλλαγές, τελικά δέχτηκε». Συνεχίζοντας, τον χαρακτήρισε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη και άνθρωπο: «Ήταν ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών… μου λείπει περισσότερο από ποτέ».

Η Στρέιζαντ ολοκλήρωσε το αφιέρωμα ερμηνεύοντας το «The Way We Were», σε μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της βραδιάς. Ωστόσο, η επιλογή της να παρουσιάσει το αφιέρωμα-φόρο τιμής στον εκλιπόντα ηθοποιό προκάλεσε ενόχληση στην Τζέιν Φόντα, η οποία διατηρούσε μακροχρόνια συνεργασία και στενή σχέση με τον Ρέντφορντ. Η Φόντα, που πρωταγωνίστησε μαζί του σε τέσσερις ταινίες -«Tall Story», «The Chase», «Barefoot in the Park» και «The Electric Horseman»- εξέφρασε ανοιχτά την απορία της για την απόφαση αυτή.

Barbra Streisand pays tribute to Robert Redford and sings "The Way We Were" #Oscars — Deadline (@DEADLINE) March 16, 2026

«Θέλω να μάθω γιατί η Στρέιζαντ ήταν εκεί πάνω για τον Ρέντφορντ. Εκείνη έκανε μόνο μία ταινία μαζί του, εγώ έκανα τέσσερις!», δήλωσε η ηθοποιός. Παράλληλα, μίλησε με βαθιά αγάπη για τον εκλιπόντα ηθοποιό, αποκαλύπτοντας τη συναισθηματική της σύνδεση μαζί του: «Ήμουν πάντα ερωτευμένη μαζί του. Ήταν ο πιο όμορφος άνθρωπος και είχε σπουδαίες αξίες. Έκανε πολλά για τον κινηματογράφο».

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, άφησε πίσω του μια τεράστια κινηματογραφική κληρονομιά, με καριέρα που ξεπέρασε τις επτά δεκαετίες. Το αφιέρωμα στα Όσκαρ αποτέλεσε μια συγκινητική υπενθύμιση της προσφοράς του, αλλά και της βαθιάς επίδρασης που είχε στους ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του, ακόμη κι αν αυτή εκφράστηκε με διαφορετικούς τρόπους.

— John Frankensteiner (@JFrankensteiner) March 16, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.