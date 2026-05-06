Η Τζόαν Κόλινς απέδειξε στα 92 της τι σημαίνει αληθινή φινέτσα - Αιώνιο σύμβολο κομψότητας

Η Τζόαν Κόλινς απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί παραμένει ένα από τα πιο διαχρονικά σύμβολα γοητείας και φινέτσας του Χόλιγουντ, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο πλευρό του συζύγου της, Πέρσι Γκίμπσον, σε λαμπερό φιλανθρωπικό γκαλά στο Λονδίνο.

Η θρυλική σταρ της τηλεοπτικής σειράς «Δυναστεία», στα 92 της χρόνια, έδειχνε πιο κομψή και νεανική από ποτέ στη βραδιά που διοργάνωσε ο οργανισμός «Shooting Star Children’s Hospices», με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για παιδιά με σοβαρές και ανίατες ασθένειες στο Λονδίνο και το Σάρεϊ.

Η Τζόαν Κόλινς επέλεξε ένα λευκό σατέν σακάκι με τριαντάφυλλο στο πέτο, το οποίο συνδύασε με μαύρο τοπ και κομψό παντελόνι. Στο πλευρό της βρισκόταν ο σύζυγός της, ο 61χρονος παραγωγός Πέρσι Γκίμπσον, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα κομψός. Το ζευγάρι έδειχνε πιο ερωτευμένο από ποτέ, με τις κοινές τους εμφανίσεις να συνεχίζουν να τραβούν τα φώτα της δημοσιότητας, κυρίως λόγω της διαφοράς ηλικίας των 32 χρόνων που τους χωρίζει.

Η ίδια η Τζόαν Κόλινς έχει μιλήσει πολλές φορές με χιούμορ για το συγκεκριμένο θέμα. Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε απαντήσει χαρακτηριστικά στους επικριτές της σχέσης τους: «Αν πεθάνει, πέθανε», δείχνοντας πως ποτέ δεν την απασχόλησε η ηλικιακή διαφορά.

Η δημόσια εμφάνιση της Τζόαν Κόλινς έρχεται λίγο μετά τις δηλώσεις της κατά των ενέσιμων φαρμάκων απώλειας βάρους, που έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή τα τελευταία χρόνια. Μιλώντας στο περιοδικό «Hello!», η ηθοποιός αποκάλυψε πως δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ τέτοιου είδους σκευάσματα, ενώ τόνισε ότι δεν έχει κάνει ούτε Botox.

«Δεν πιστεύω στις ενέσεις και σε όλα αυτά. Δεν έχω κάνει ποτέ Botox ή κάτι παρόμοιο στο πρόσωπό μου», δήλωσε, προσθέτοντας για το Ozempic: «Δεν θα το έκανα ποτέ. Έχω δει πάρα πολλά καταστροφικά πρόσωπα. Αν θέλεις να χάσεις βάρος, απλώς πρέπει να τρως λιγότερο. Πρέπει να απολαμβάνεις τη ζωή και όχι να ζεις τρώγοντας μόνο σέλερι».

Πηγή: skai.gr

