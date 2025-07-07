Μία σειρά από ερασιτεχνικές, πολαρόιντ φωτογραφίες, όπου ποζάρει η ίδια στον φακό του αγαπημένου της συζύγου Κάνιε Γουέστ, ανέβασε η Μπιάνκα Σενσόρι (Bianca Sencori), στον λογαριασμό της στο Instagram.

Tο 30χρονο μελαχρινό μοντέλο από την Αυστραλία αυτή τη φορά πόζαρε σχεδόν αγνώριστη, αλλά εξίσου... σεξι, φορώντας μία ξανθιά περούκα.

Η Μπιάνκα ξανθιά και με γούνα, ξαπλωμένη στο πάτωμα, όρθια, με διάφανο μίνι φόρεμα, με εσώρουχα και ψηλοτάκουνα, πόζαρε στον φακό του Κάνιε, ρίχνοντας τα social media.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.