Η Bianca Sencori αγνώριστη με ξανθιά περούκα (αλλά και πάλι ημίγυμνη) – Φωτογραφίες 

Η Μπιάνκα ξανθιά και με γούνα, ξαπλωμένη στο πάτωμα, όρθια, με εσώρουχα και ψηλοτάκουνα, πόζαρε στον φακό του Κάνιε Γουέστ

Μία σειρά από ερασιτεχνικές, πολαρόιντ φωτογραφίες, όπου ποζάρει η ίδια στον φακό του αγαπημένου της συζύγου Κάνιε Γουέστ, ανέβασε η Μπιάνκα Σενσόρι (Bianca Sencori), στον λογαριασμό της στο Instagram. 

Tο 30χρονο μελαχρινό μοντέλο από την Αυστραλία αυτή τη φορά πόζαρε σχεδόν αγνώριστη, αλλά εξίσου... σεξι, φορώντας μία ξανθιά περούκα.

Η Μπιάνκα ξανθιά και με γούνα, ξαπλωμένη στο πάτωμα, όρθια, με διάφανο μίνι φόρεμα, με εσώρουχα και ψηλοτάκουνα, πόζαρε στον φακό του Κάνιε, ρίχνοντας τα social media. 

