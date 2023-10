Οι αστέρες του Χόλιγουντ βρίσκονται στο πλευρό του Ισραήλ – Με ανοιχτή επιστολή τους καταδικάζουν τις δολοφονίες της Χαμάς Life Style - Wellness 13:27, 13.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

73

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η επιστολή, μέχρι στιγμής, έχει συγκεντρώσει πάνω από 700 υπογραφές