Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ στο κάστρο του Ουίνδσορ με ηλεκτρικό πατίνι

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εθεάθη να κάνει βόλτες στο κάστρο του Ουίνδσορ με το ηλεκτρικό του πατίνι.

Απαθανατίστηκε εν κινήσει να σφυρίζει μέσα από τις πύλες του κάστρου από έναν θαυμαστή του και στη συνέχεια το κλιπ διάρκειας 8 δευτερολέπτων είδε το φως της δημοσιότητας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου φορούσε μαύρα γυαλιά και ήταν ντυμένος casual, με ένα μαύρο παντελόνι, μπλε μπλούζα, άσπρο πουκάμισο και αθλητικά παπούτσια.

Σύμφωνα με το Hello, τον περασμένο χρόνο έκανε δώρο στον εαυτό του το πατίνι αξίας 6.000 λιρών.

Το πριγκιπικό ζεύγος και τα τρία τους παιδιά διαμένουν στο ιστορικό κτήμα, στο Adelaide Cottage, με τον Ουίλιαμ να οργανώνει τακτικά συναντήσεις στο κάστρο.

Η απόσταση μεταξύ του σπιτιού της οικογένειας και του κάστρου του Ουίνδσορ είναι τρία μίλια μετ' επιστροφής, δηλαδή 30 λεπτά με τα πόδια.

«Είναι λογικό. Πηγαίνει προς το κάστρο όταν χρειάζεται να δει τον Βασιλιά» ανέφερε μια πηγή στη «Sun».

«Είναι μία απόσταση μερικών μιλίων μετ' επιστροφής...επομένως είναι πιο εύκολο με σκούτερ παρά με αυτοκίνητο ή με τα πόδια» πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του είχαν οι μοτοσυκλέτες μέχρι το 2017, όμως τις έβαλε «σε δεύτερη μοίρα» όταν έγινε πατέρας.

