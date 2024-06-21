Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

O πρίγκιπας Ουίλιαμ γίνεται 42 ετών - Η αυθόρμητη φωτογραφία για τα γενέθλιά του

Λόγω της ημέρας τα τρία του παιδιά, ο Τζορτζ, η Σάρλοτ και ο Λούις του ευχήθηκαν χρόνια πολλά με μια ανάρτηση στο Instagram

Πρίγκιπας Ουίλιαμ

Το γενέθλιά του έχει σήμερα ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ο οποίος γίνεται 42 ετών.

Λόγω της ημέρας τα τρία του παιδιά, ο Τζορτζ, η Σάρλοτ και ο Λούις του ευχήθηκαν χρόνια πολλά με μια ανάρτηση στο Instagram η οποία συνοδευόταν και από μία αυθόρμητη φωτογραφία.

Οι τέσσερίς τους έχουν φωτογραφηθεί σε έναν αμμόλοφο και στo στιγμιότυπο που αναρτήθηκε πηδούν στον αέρα πιασμένοι χέρι χέρι. Και οι τέσσερις δείχνουν χαμογελαστοί και ευτυχισμένοι.

Από τη φωτογραφία λείπει η Κέιτ Μίντλετον η οποία συνεχίζει τις προληπτικές χημειοθεραπείες μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πρίγκιπας Ουίλιαμ γενέθλια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark