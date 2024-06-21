Το γενέθλιά του έχει σήμερα ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ο οποίος γίνεται 42 ετών.

Λόγω της ημέρας τα τρία του παιδιά, ο Τζορτζ, η Σάρλοτ και ο Λούις του ευχήθηκαν χρόνια πολλά με μια ανάρτηση στο Instagram η οποία συνοδευόταν και από μία αυθόρμητη φωτογραφία.

Οι τέσσερίς τους έχουν φωτογραφηθεί σε έναν αμμόλοφο και στo στιγμιότυπο που αναρτήθηκε πηδούν στον αέρα πιασμένοι χέρι χέρι. Και οι τέσσερις δείχνουν χαμογελαστοί και ευτυχισμένοι.

Από τη φωτογραφία λείπει η Κέιτ Μίντλετον η οποία συνεχίζει τις προληπτικές χημειοθεραπείες μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο.

Happy birthday Papa, we all love you so much! Cx pic.twitter.com/NROqRbt4rs — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 21, 2024

