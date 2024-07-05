Δεν ακούς το ξυπνητήρι και πάντα αργείς; 4 tips για να μην την ξαναπατήσεις

Έχεις πάθει κι εσύ το κλασικό «δεν άκουσα το ξυπνητήρι και άργησα»; Είσαι η βασίλισσα της καθυστέρησης; Μην ανησυχείς, όλοι το έχουμε πάθει!

Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή την καθημερινή περιπέτεια. Δες εδώ 4 tips για να μην την ξαναπατήσεις και να μην χρειαστεί να τρέχεις σαν τρελή το πρωί!

Ο ήχος ξυπνητηριού που σε «κρατάει ξύπνιο»

Πρώτο και βασικό: διάλεξε έναν ήχο ξυπνητηριού που θα σε κάνει να πετάγεσαι από το κρεβάτι! Ξέχνα τα χαλαρωτικά κουδουνίσματα και διάλεξε κάτι πιο... φασαριόζικο. Ένα τραγούδι heavy metal, ο ήχος ενός συναγερμού ή ακόμη και η φωνή της μαμάς σου να φωνάζει «Ξύπνααα!» - ό,τι κι αν σε κάνει να σηκώνεσαι σαν σπρίντερ από το κρεβάτι!

Το ξυπνητήρι στην άλλη άκρη του δωματίου

Είναι πολύ εύκολο να πατήσεις το snooze όταν το ξυπνητήρι είναι δίπλα στο κρεβάτι σου. Γι' αυτό, βάλε το ξυπνητήρι σου στην άλλη άκρη του δωματίου. Έτσι, θα πρέπει να σηκωθείς και να περπατήσεις μέχρι να το σβήσεις. Και αφού έχεις σηκωθεί, κάνε μια στάση στο μπάνιο για να ρίξεις λίγο νερό στο πρόσωπό σου. Έτοιμη για δράση!

Ετοιμάσου από το βράδυ

Όσο κουραστικό κι αν φαίνεται, αφιέρωσε λίγα λεπτά το βράδυ για να ετοιμάσεις τα πράγματά σου για την επόμενη μέρα. Διάλεξε τι θα φορέσεις, βάλε τα κλειδιά, το πορτοφόλι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι σε ένα σημείο. Έτσι, το πρωί θα έχεις λιγότερα πράγματα να σκεφτείς και θα μπορείς να φύγεις γρήγορα από το σπίτι.

Πες όχι στα social media πριν τον ύπνο

Ξέρω, ξέρω, το TikTok και το Instagram είναι τόσο εθιστικά! Αλλά αν θέλεις να ξυπνάς στην ώρα σου, πρέπει να θέσεις κάποια όρια. Απόφυγε τις οθόνες τουλάχιστον μια ώρα πριν τον ύπνο. Διάβασε ένα βιβλίο, κάνε ένα χαλαρωτικό μπάνιο, ή άκου λίγη μουσική. Έτσι, θα κοιμηθείς πιο γρήγορα και πιο βαθιά, και θα ξυπνήσεις πιο ξεκούραστη.

