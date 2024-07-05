Η Selena Gomez και το αγόρι της, Benny Blanco, φιλιούνται, αγκαλιάζονται και μας δείχνουν πόσο ερωτευμένοι είναι στο Instagram.

Η 31χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι θα εμφανιστεί στο πρώτο επεισόδιο της επανεκκίνησης του «Wizards Of Waverly Place», δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία με τον 36χρονο μουσικό-παραγωγό σύντροφό της.

Η καλλιτέχνιδα είναι ευτυχισμένη και δεν το κρύβει. Τον περασμένο μήνα η τραγουδίστρια και ηθοποιός προώθησε τη νέα της ταινία, «Emilia Pérez», στο Φεστιβάλ Καννών, ενώ συμμετέχει και στην τέταρτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Only Murders in the Building».

Τον Μάιο, η πρώην πρωταγωνίστρια του Disney Channel καταχειροκροτήθηκε από το κοινό -9 λεπτά παρακαλώ- για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο ισπανόφωνο μουσικό δράμα, μαζί με τη Zoe Saldaña και την Karla Sofía Gascón.

Πηγή: skai.gr

