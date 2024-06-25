Λογαριασμός
Meryl Streep: Η κόρη της αποκάλυψε ότι είναι λεσβία - Το δώρο της για τα γενέθλια της μητέρας της...

Η Louisa αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Yale, με μεταπτυχιακό στην υποκριτική

Η Meryl Streep

Η κόρη της Meryl Streep, Louisa Jacobson Gummer, δήλωσε ότι είναι λεσβία. Η 33χρονη ηθοποιός, κόρη της 75χρονης Streep και του εν διαστάσει συζύγου της, Don Gummer, δημοσίευσε στιγμιότυπα με τη σύντροφό της και παραγωγό, Anna Blundell.

Οι φωτογραφίες αναρτήθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, στα 75α γενέθλια της ηθοποιού, με έναν χρήστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να γράφει χαρακτηριστικά: «Το να κάνεις ‘’coming out’’ στα γενέθλια της μαμάς σου είναι τόσο ‘’ψεύτικο’’». 

Η Louisa αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Yale, με μεταπτυχιακό στην υποκριτική. Είναι γνωστή για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη σειρά εποχής «The Gilded Age», του HBO, ως Marian Brook.

Η Ariana De Bose τη χαρακτήρισε «live queen», ενώ άλλοι θαυμαστές έσπευσαν να συγχαρούν την κόρη της Meryl Streep. Το 2022 η Louisa έβγαινε με τον ηθοποιό Jonathan Higginbotham, τον οποίο γνώρισε στο πανεπιστήμιο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ίδια δήλωσε στο Vanity Fair για τη σχέση της με έναν άλλο ηθοποιό: «Είναι υπέροχο κατά κάποιον τρόπο. Μοιραζόμαστε μαζί αυτή την παράξενη καριέρα και μπορούμε να παραπονιόμαστε για τα ίδια πράγματα. Ξέρει τόσο βαθιά τι είναι αυτό που κάνω». 

Η Streep και ο επί 45 χρόνια σύζυγός της, Gummer, ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Οκτώβριο, καθώς αποκάλυψαν ότι δεν ζούσαν μαζί για πάνω από 6 χρόνια.

