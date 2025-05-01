Ελένη Χατζίδου: Τι της έλεγε ο Ετεοκλής Παύλου στο νοσοκομείο και της έφτιαχνε το κέφι!

Η Ελένη Χατζίδου, λίγο ταλαιπωρημένη μεν αλλά κούκλα, επέστρεψε πλέον στο Breakfast @Star μετά την ολιγοήμερη περιπέτεια που είχε με τη γαστρεντερίτιδα. Η παρουσιάστρια επέστρεψε στο πλάι του αγαπημένου της συζύγου και της χαρούμενης πρωινής ομάδας του Star δηλώνοντας ότι είναι καλά και της έλειψαν. «4 μέρες είναι πολλές!» ομολόγησε.

Η Ελένη Χατζίδου δεν έχασε στιγμή από το κέφι της όσο ήταν στο νοσοκομείο παρότι λίγο πριν μπει εκείνη νοσηλευόταν το Μελιτάκι της, η μονάκριβη κόρη της καθώς όλη η οικογένεια κόλλησε από τον Ετεοκλή Παύλου.

Και πώς να το χάσει όταν δίπλα της είχε το στήριγμά της, τον αγαπημένο της σύζυγο που φρόντιζε να της ανεβάζει το ηθικό;

Πώς; Το αποκάλυψε η ίδια με ένα επικό βίντεο όπου ο Ετεοκλής απαγγέλλει σαν να κάνει ερωτική εξομολόγηση χρησιμοποιώντας παρομοιώσεις με τα νοσοκομειακά είδη.

«Ελένη μου, είσαι σαν το κάλιο στη φλέβα σου, είσαι όπως ο ηλεκτρολύτης στην άλλη φλέβα σου. Σταγόνα σταγόνα έπεφτες στη ζωή μου. Η ζωή μου ήταν σαν το σταντ που κρατάει τους ορούς, ήμουν χαμηλά και με έβαλες εκεί ψηλά. Το θερμόμετρο της ζωής μου έσπασε όταν σε φίλησα πρώτη φορά. Η ζωή μου ήταν μια αυλαία που άνοιξε όταν βγήκαμε το πρώτο μας ραντεβού. Να σηκωθείς από το κρεβάτι το αναδιπλούμενο όπως αναδίπλωσες τη ζωή μου και τις δυσκολίες και τις ξεπέρασα για πάντα» ήταν τα λόγια που της είπε με ύφος λυρικού ποιητή, ενώ στο βίντεο ακούγεται η Ελένη Χατζίδου να γελάει.

