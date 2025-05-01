Η Μαντώ Γαστεράτου μίλησε στο Happy Day για την στροφή στην καριέρα της και την ενασχόληση με την ψυχική υγεία, την εποχή που δούλευε στην τηλεόραση, το νέο vidcast που ετοιμάζει αλλά και τη ζωή της ως μαμά τριών παιδιών πλέον.

«Τα τελευταία χρόνια είμαι σύμβουλος ψυχικής υγείας και εκπαιδευόμενη ψυχοθεραπεύτρια. Βλέπουμε περιστατικά και στις δομές που δουλεύω και στο γραφείο. Αυτό ήρθε στη ζωή μου αρκετά χρόνια μετά, πιο συνειδητά, και με γεμίζει πάρα πολύ.

Σε ότι αφορά το κομμάτι της τηλεόρασης, είναι ένα κεφάλαιο στη ζωή μου που μου έχει δώσει πάρα πολλά. Συνεχίζω να το αγαπώ, γιατί είναι και αυτό κομμάτι του εαυτού μου. Έχουμε ξεφύγει από το αυστηρό προφίλ του ανθρώπου που τον χαρακτηρίζει μόνο η ιδιότητά του, μόνο το τι έκανε. Έχουμε ανοίξει περισσότερο τους ορίζοντές μας και υπάρχει μαι συμπερίληψη.

Έχω κάνει ένα ξεκίνημα με το vidcast που ετοιμάζω για την ψυχική υγεία. Έχουμε κάνει τα πρώτα γυρίσματα και σε λίγο καιρό θα είμαστε στον αέρα» αποκάλυψε.

Ρωτήθηκε αν την εποχή που εκείνη έκανε τηλεόραση υπήρχε τοξικότητα, με την ίδια να εξηγεί γιατί τελικά έφυγε από αυτήν.

«Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ότι έχω μεγαλώσει, ότι χρειαζόμουν να αποστασιοποιηθώ. Υπήρχε ένα κομμάτι μέσα που είχα δεύτερες και τρίτες φωνές και πολλές φορές προβληματιζόμουν αν είμαι ευτυχισμένη και αν αισθάνομαι πληρότητα μέσα από αυτό που κάνω. Παλαιότερα το αντιμετώπιζα με αρκετό προβληματισμό, με άγχος, με μία ψυχική πίεση».

Η Μαντώ Γαστεράτου έγινε πριν από λίγους μήνες μαμά για τρίτη φορά. Πώς βιώνει τη νέα αυτή συνθήκη;

«Είναι μια περίοδος πολύ γλυκιά, πολύ σημαντική για την οικογένειά μας. Τη βιώνω λίγο πιο ώριμη, πιο συνειδητοποιημένη, διαφορετική. Σίγουρα χρειάζεται όταν συμβαίνει μια τόσο μεγάλη αλλαγή στη ζωή μιας οικογένειας να επαναρρυθμίσεις, να επαναπροσδιορίσεις τη σχέση σου με τον σύντροφό σου, τα άλλα παιδιά . Είναι φυσικό να υπάρχουν εκτός από τις όμορφες και πιο απαιτητικές και δύσκολες στιγμές. Το θέμα είναι το πώς αγκαλιάζεις το καινούργιο κεφάλαιο που γράφεται στη ζωή σου. Νιώθω κάθε μέρα και καλύτερα, μεγαλώνω κι εγώ μαζί με τα παιδιά».

Το τρίτο της παιδί θα πάρει το όνομα του πατέρα της, Χρήστος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.