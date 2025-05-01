Γιατί το να βάζεις μακιγιάζ με τα δάχτυλα δεν είναι beauty λάθος

Ξέρεις κάτι; Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που χρησιμοποίησα πινέλο για να βάλω foundation. Έχω, ναι, αλλά μάλλον κάθεται και σκονίζεται κάπου στον πάτο του συρταριού μου. Η καθημερινή μου ρουτίνα είναι απλή: μια μικρή ποσότητα foundation, λίγη ενυδατική, ανακατεύω τα δύο πάνω στο χέρι μου και… ξεκινάω. Με τα δάχτυλά μου, απλώνω το μείγμα από το κέντρο του προσώπου προς τα έξω. Το αποτέλεσμα; Φυσικό, δροσερό και, το βασικότερο, καθόλου βαρύ.

Η αλήθεια είναι ότι τα δάχτυλα μου έχουν γίνει τα καλύτερά μου «εργαλεία» στο μακιγιάζ. Δεν είναι απλώς θέμα ευκολίας. Είναι πιο άμεσο, πιο προσωπικό. Νιώθεις το πρόσωπό σου, βλέπεις αμέσως πού χρειάζεται κάτι παραπάνω και πού όχι. Κι επιπλέον, έχει κάτι παιχνιδιάρικο, σαν να παίζεις με χρώματα και υφές, χωρίς κανόνες και χωρίς άγχος.

Δεν είμαι η μόνη που αγαπώ το finger-painting

Σε μια εποχή που το φυσικό μακιγιάζ κυριαρχεί, πολλές celebrities όπως η Drew Barrymore και η Alia Bhatt αφήνουν τα πινέλα και χρησιμοποιούν τα χέρια τους. Κι ενώ φαίνεται σαν κάτι "τεμπέλικο", στην πραγματικότητα, τα δάχτυλα ενεργοποιούν τα προϊόντα, τα ζεσταίνουν, τα αναμειγνύουν και τα απλώνουν καλύτερα στο δέρμα, προσφέροντας ένα αποτέλεσμα τόσο φυσικό που μοιάζει σαν δεύτερο δέρμα. Είναι πιο εύκολο, πιο γρήγορο και (φτάνει να έχεις πλύνει τα χέρια σου!) πιο υγιεινό από το να χρησιμοποιείς βρώμικα πινέλα ξανά και ξανά.

Ζωγραφική με δάχτυλα, αλλά στην beauty ρουτίνα σου

Με τα χρόνια, τα δάχτυλά μου έχουν γίνει τα πιο δυνατά μου εργαλεία στο μακιγιάζ. Υπάρχει κάτι το τόσο φυσικό στο να απλώνεις προϊόντα με τα χέρια, κάτι που ούτε τα πινέλα ούτε τα σφουγγαράκια δεν μπορούν να σου προσφέρουν. Όταν χρησιμοποιείς τα δάχτυλά σου, νιώθεις πραγματικά το δέρμα σου, είσαι πιο συντονισμένη μαζί του. Είτε απλώνω foundation είτε δουλεύω ρουζ, η επαφή με τα δάχτυλα μου δίνει αίσθηση αρμονίας, όχι απλώς την εντύπωση ότι απλώνω ένα προϊόν.

Αυτό το έμαθα βλέποντας τη γιαγιά και τη μαμά μου. Εκτός από ένα σφουγγαράκι για πούδρα, δεν είχαν κανένα άλλο εργαλείο, και παρ’ όλα αυτά, έβγαιναν από το μπάνιο σαν κύκνοι. Έμαθα λοιπόν ότι τα δάχτυλά μου έχουν δύναμη: μπορούν να ξυπνήσουν την κουρασμένη μου επιδερμίδα, να χαλαρώσουν τις γραμμές έκφρασης, ακόμα και να εντοπίσουν ένα τριχάκι που μου ξέφυγε στο φρύδι.



Τα χέρια και τα δάχτυλά μας είναι από τη φύση τους φτιαγμένα για λεπτούς, ακριβείς χειρισμούς, καθώς συνδέονται απευθείας με τον εγκέφαλο μέσω νεύρων και μυών. Αυτό προσφέρει πολύ μεγαλύτερο έλεγχο και ακρίβεια από οποιοδήποτε εργαλείο, που απαιτεί εξάσκηση και "μετάφραση" της κίνησης. Ωστόσο δεν πρέπει να το παρακάνεις με την ποσότητα και να μην τραβάς το προϊόν στο πρόσωπο. Τα δάχτυλα θέλουν λίγη ποσότητα, χτίσιμο σταδιακά και κυρίως ταμποναριστές ή πιεστικές κινήσεις ,όχι τρίψιμο. Αν τρίψεις, μπορεί να χαλάσεις τη βάση και να αφήσεις κενά.

Ιδανικά, χρησιμοποίησε τα δάχτυλά σου με κρεμώδη ή υγρά προϊόντα, όπως skin tints, cream blush, concealer ή foundation με ελαφριά κάλυψη. Με τις σωστές κινήσεις, ειδικά στις ευαίσθητες περιοχές όπως η μύτη και τα μάτια, το αποτέλεσμα θα είναι διακριτικό και φυσικό.

Η τάση αυτή δεν είναι regressive, αλλά αντίθετα, είναι refinement. Είναι μια επιστροφή σε ιεροτελεστίες που τιμούν την υγεία του δέρματος και την προσωπική επαφή. Μας ενθαρρύνει να παίξουμε, να πειραματιστούμε, να δημιουργήσουμε.

Για μένα, το να αφήσω πίσω τα εργαλεία με έφερε πιο κοντά στην τέχνη του μακιγιάζ, με έναν αυθεντικό, μη απειλητικό τρόπο, χωρίς κανόνες και χωρίς να μένουν "μπαλώματα" στο πρόσωπο. Το να βάφεις το πρόσωπό σου με τα δάχτυλα έχει γίνει ένα μικρό beauty μανιφέστο, μια πράξη που προάγει την υγεία της επιδερμίδας και την ελευθερία της έκφρασης. Δεν είναι έγκλημα, είναι τέχνη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.