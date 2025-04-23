Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε για πολλοστή φορά την Bianca Censori να κυκλοφορεί γυμνή στην Ισπανία, μετά τις δηλώσεις-σοκ του συζύγου της, Kanye West, για αιμομιξία με τον ξάδερφό του.

Η Bianca Censori ήταν, όπως πάντα, ιδιαίτερα αποκαλυπτική, αφήνοντας ελάχιστα στη φαντασία. Η 30χρονη Αυστραλή αρχιτέκτονας εμφανίστηκε με ένα μαύρο στρινγκ κορμάκι και ένα διάφανο κολάν, ίσως για να τραβήξει την προσοχή μετά την απόφαση-βόμβα για τον γάμο της με τον Kanye West και εν μέσω του σοκαριστικού ισχυρισμού του για αιμομιξία.

Bianca Censori risks major wardrobe malfunction in Spain after husband Kanye West's shock incest claims https://t.co/qurvAAy0qH — Daily Mail Online (@MailOnline) April 23, 2025

Αν και η Ισπανία δεν έχει αυστηρό κώδικα ενδυμασίας, το αποκαλυπτικό ντύσιμο της Censori «θόλωσε» τα όρια μεταξύ μόδας και πρόκλησης και τροφοδότησε τη συζήτηση για τη δημόσια ευπρέπεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2023, η Bianca παραλίγο να βρεθεί σε δύσκολη θέση στην Ιταλία επειδή κυκλοφορούσε, σχεδόν, γυμνή με εξαιρετικά αποκαλυπτικά ρούχα, κινδυνεύοντας με πρόστιμο 10.000 ευρώ και ακόμη και με φυλάκιση.

Ye’s wife, Bianca Censori was spotted leaving a wellness center with mental health professional Jayne Fitzmaurice in Spain. pic.twitter.com/Owcd2eBhsN — Yeezyrih (@Yeeezyrih) April 22, 2025

Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, όποιος εκτίθεται κοντά σε μέρη που συχνάζουν ανήλικοι μπορεί να αντιμετωπίσει ένα βαρύ πρόστιμο ή έως και τέσσερα χρόνια πίσω από τα κάγκελα. Εκείνη την εποχή, βγήκε χωρίς σουτιέν με ένα διάφανο στενό ολόσωμο μαγιό, ενώ κάποια στιγμή κάλυψε τις θηλές της μόνο με μια μαύρη τσάντα.

Πρόσφατα ο Kanye West αποκάλυψε ότι η σύζυγός του τον εγκατέλειψε εξαιτίας των αναρτήσεών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο τραγούδι του, με τίτλο «BIANCA» από το νέο του άλμπουμ «WW3», το οποίο έχει μια κόκκινη σβάστικα στο εξώφυλλο, ο 47χρονος ράπερ αποκάλυψε ότι η Αυστραλή αρχιτέκτονας έπαθε κρίση πανικού εξαιτίας του χυδαίου μίσους που εκτόξευε συνεχώς στο X.

Bianca Censori in Spain 🇪🇸 pic.twitter.com/Sj2mo08FM6 — Ye (@ye_world_) April 22, 2025

Ο ράπερ συγκλόνισε πάλι το κοινό και τους θαυμαστές του κάνοντας λόγο για αιμομιξία και μάλιστα με τον ξάδερφό του στην παιδική του ηλικία. Μάλιστα, μετέφερε αυτή την εμπειρία στο νέο του τραγούδι με τίτλο «Cousin», το οποίο παρουσίασε τη Δευτέρα 21 Απριλίου.

Ο ράπερ περιγράφει πως, σε μικρή ηλικία, βρήκε στο σπίτι του περιοδικά με πορνογραφικό υλικό, που ανήκαν στον πατέρα του, επισημαίνοντας ότι τα εντόπισε ανάμεσα στα προσωπικά αντικείμενα της μητέρας του, η οποία έχει φύγει από τη ζωή. Ο Γουέστ δήλωσε ότι έδειξε τα περιοδικά στον ξάδερφό του, που τότε ήταν έξι ετών, και ότι οι δυο τους αναπαρέστησαν σκηνές φιλιού μεταξύ ανδρών. Όπως ανέφερε, αυτό τον οδήγησε στο να κάνει στοματικό έρωτα στον ξάδερφό του μέχρι την ηλικία των 14 ετών.

Πηγή: skai.gr

