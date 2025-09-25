Ο Κάλβιν Χάρις αποκαλύπτει πως έχασε 22,5 εκατ. δολάρια από επένδυση σε ακίνητα

Σε έντονη διαμάχη με τον διαχειριστή των οικονομικών του, Τόμας Στ. Τζον, βρίσκεται ο γνωστός DJ και παραγωγός δίσκων Κάλβιν Χάρις, διεκδικώντας ποσό ύψους 22,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Η διαφωνία αφορά τη χρηματοδότηση μεγάλης ανάπτυξης ακινήτων στο κέντρο του Χόλιγουντ.

Το φιλόδοξο έργο, προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων δολαρίων, σχεδιαζόταν να υλοποιηθεί στη διασταύρωση των Sunset Boulevard και Highland Avenue. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο Κάλβιν Χάρις χαρακτήρισε το σχέδιο ως «στην καλύτερη περίπτωση, μια πλήρης ανοησία και, στη χειρότερη, μια πλήρης απάτη». Ο Τόμας Στ. Τζον αρνείται οποιαδήποτε παρατυπία, όπως μεταδίδουν οι LA Times.

Σύμφωνα με αίτηση διαιτησίας που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες, ο Χάρις, με πραγματικό όνομα Άνταμ Γουάιλς, υποστηρίζει ότι έλαβε δάνειο 10 εκατομμυρίων δολαρίων και επένδυσε επιπλέον 12,5 εκατομμύρια δολάρια στο έργο CMNTY Culture Campus. Το project περιλάμβανε στούντιο ηχογράφησης, εστιατόρια και πολυώροφα διαμερίσματα.

Η συγκεκριμένη ανάπτυξη, που παρουσιάστηκε δημόσια το 2022, δεν έχει ακόμη λάβει έγκριση από τις δημοτικές αρχές. Οι νομικοί εκπρόσωποι του Χάρις αναφέρουν ότι η επένδυση πραγματοποιήθηκε το 2023, όταν ο Στ. Τζον αντιμετώπιζε σοβαρή έλλειψη ρευστότητας και ζήτησε επείγουσα οικονομική ενίσχυση από τον πελάτη του.

Μετά την επένδυση, ο Στ. Τζον φέρεται να διένειμε στον εαυτό του πάνω από 11 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με επιστολή απαίτησης. Ο Στ. Τζον υπήρξε οικονομικός σύμβουλος του Χάρις για περίπου 13 χρόνια, μέχρι τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους.

Το 2024, ο Τόμας Στ. Τζον ενημέρωσε πως, λόγω χαμηλής ζήτησης γραφείων μετά την πανδημία COVID-19, θα επιδιώξει έγκριση για ένα νέο σχέδιο που προβλέπει κατοικίες αντί για γραφεία. Το αναθεωρημένο πλάνο περιλαμβάνει 734 διαμερίσματα σε δύο πύργους, 34 και 38 ορόφων.

Οι εγκαταστάσεις θα διαθέτουν κήπους για τους ενοικιαστές πάνω από πενταώροφο γκαράζ, καθώς και στούντιο ηχογράφησης στο επίπεδο του δρόμου, όπου θα λειτουργούν εστιατόριο και πιθανώς καφετέρια. Εκπρόσωπος του Στ. Τζον δήλωσε πως «ούτε ένα δολάριο δεν έχει υπεξαιρεθεί» και ότι «όλα τα δικαιώματα των επενδυτών παραμένουν άθικτα, ενώ το έργο προχωρά κανονικά».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.