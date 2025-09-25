Μπρούκλιν Μπέκαμ: Μίλησε πρώτη φορά για τη ρήξη με την οικογένειά του - Στηρίζει τη σύζυγό του

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν φαίνεται να ενοχλείται από το γεγονός ότι το οικογενειακό του δράμα έχει κατακλύσει τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τον τελευταίο καιρό. «Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα λένε αρνητικά πράγματα, αλλά έχω μια σύζυγο που με υποστηρίζει πολύ», δήλωσε ο ίδιος στην «Daily Mail», αναφερόμενος στη Νίκολα Πελτζ Μπέκαμ.

«Εγώ και αυτή, απλά κάνουμε τα δικά μας, κρατάμε χαμηλό προφίλ και δουλεύουμε. Και είμαστε ευτυχισμένοι».

Ο Μπέκαμ, ο οποίος, σύμφωνα με το μέσο, έχει διακόψει κάθε επαφή με τους γονείς του, Ντέιβιντ Μπέκαμ και Βικτόρια Μπέκαμ, πρόσθεσε σχετικά με όλες τις φήμες που κυκλοφορούν για τη διαμάχη: «Όλοι θα λένε πάντα ανοησίες».

Brooklyn Beckham breaks silence on family feud https://t.co/dTGua1mSd0 pic.twitter.com/zgczXp8FbM — Page Six (@PageSix) September 24, 2025

Τον Ιούνιο, η «Page Six» ανέφερε σε ρεπορτάζ της ότι το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας Μπέκαμ ήταν σε διαμάχη με τους γονείς και τα αδέλφια του, επειδή είχε έρθει ακόμη πιο κοντά στα πεθερικά του: τον δισεκατομμυριούχο Νέλσον Πελτζ και τη σύζυγό του Κλαούντια Πελτζ. «Όλα έχουν να κάνουν με το brand Μπέκαμ», είχε αποκαλύψει πηγή στο μέσο.

Εν τω μεταξύ, φημολογείται εδώ και πολλά χρόνια ότι η σχέση της Νίκολα Πελτζ με την πεθερά της, Βικτόρια Μπέκαμ, δεν ήταν ποτέ καλές. «Όποιος γνωρίζει τους Μπέκαμ ξέρει ότι είναι στοργικοί, αφοσιωμένοι, καταπληκτικοί γονείς».

Οι φήμες για διαμάχη ξεκίνησαν τον Απρίλιο, όταν πηγές ανέφεραν στο «TMZ» ότι ο Μπρούκλιν είχε σταματήσει να μιλάει στον αδελφό του, Ρομέο Μπέκαμ, λόγω της κοπέλας του τελευταίου, Κιμ Τέρνμπουλ. Ο Μπρούκλιν είχε συνδεθεί ρομαντικά με τη βρετανίδα DJ στο παρελθόν και πηγές ισχυρίστηκαν ότι, ενώ ο παρουσιαστής του «Cookin’ With Brookly» δεν ζήλευε τον ρομαντισμό του αδελφού του, αμφισβητούσε τα κίνητρα της Τέρνμπουλ.

(Δείτε τις φωτογραφίες πατώντας πάνω στο ένθετο του Instagram)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.