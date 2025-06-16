Ο Brad Pitt έχει φαλάκρα: Ο 61χρονος ηθοποιός περνάει κρίση μέσης ηλικίας (video)

Ο Χολιγουντιανός σταρ, Μπραντ Πιτ, φαίνεται να αντιμετωπίζει προβλήματα τριχόπτωσης. Αν και ο 61χρονος ηθοποιός, όπως γράφει η «Daily Mail», έχει υιοθετήσει ένα κοντό κούρεμα τον τελευταίο καιρό, ωστόσο αυτό φαίνεται ότι δεν έγινε τυχαία. Σύμφωνα με βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν κατά τη διαμονή του στη Νέα Υόρκη, ο Πιτ φαίνεται να έχει πλέον καράφλα.

Ο Πιτ, σύμφωνα με το μέσο, δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με όλα τα παιδιά που έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του Αντζελίνα Τζολί. Μάλιστα, ο ηθοποιός πέρασε την Ημέρα του Πατέρα μακριά από αυτά.

Ο ηθοποιός -ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες πιστεύει ότι η σχέση του με δύο από τα παιδιά του δεν πρόκειται να βελτιωθεί- προωθεί την καινούργια του ταινία για τη Φόρμουλα 1 σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, ο ίδιος κατάφερε να περάσει και ποιοτικό χρόνο με τη σύντροφό του, Ines de Ramon.

Ο Πιτ και η Τζολί παντρεύτηκαν το 2014, αφού ερωτεύτηκαν ο ένας τον άλλον στα γυρίσματα της ταινίας «Mrs. & Mrs. Smith». Η Τζολί υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2016, κατηγορώντας τον Πιτ για σωματική βία εναντίον της και των παιδιών τους.

Αν και το πολυπόθητο διαζύγιο ήρθε τον περασμένο Δεκέμβριο, οι συνέπειες του χωρισμού παραμένουν και ο Πιτ φέρεται να έχει αποξενωθεί από πολλά από τα παιδιά τους. Ο χωρισμός σημαίνει επίσης ότι η Τζολί πρέπει να συνεχίσει να ζει στο Λος Άντζελες μέχρι τα παιδιά της να γίνουν 18 ετών, όπως αποκάλυψε πρόσφατα στο «The Hollywood Reporter».

Brad Pitt reveals bald spot while spending Fathers Day 3,000 miles away from estranged kids https://t.co/dLExIpHYOh — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 16, 2025

«Είμαι εδώ επειδή πρέπει να είμαι λόγω του διαζυγίου, αλλά μόλις γίνουν 18, θα μπορέσω να φύγω», αποκάλυψε η ηθοποιός. «Όταν έχεις μια μεγάλη οικογένεια, θέλεις να έχουν ιδιωτικότητα, ηρεμία, ασφάλεια. Τώρα έχω ένα σπίτι για να μεγαλώσω τα παιδιά μου, αλλά μερικές φορές αυτό το μέρος μπορεί να είναι η ανθρωπιά που βρήκα σε όλο τον κόσμο. Μετά το Λος Άντζελες θα περάσω πολύ χρόνο στην Καμπότζη. Θα περάσω χρόνο επισκεπτόμενη τα μέλη της οικογένειάς μου όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο».

Πέρυσι, το «People» ανέφερε ότι ο Πιτ δεν έχει σχεδόν καμία επαφή με τα ενήλικα παιδιά του. Ωστόσο, η πηγή τόνιζει ότι έχει επικοινωνία μόνο με τα μικρότερα παιδιά.

Πηγή: skai.gr

