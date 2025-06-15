Ηβη Αδάμου- Stavento: Η κόρη τους έγινε 7 και το theme party της ήταν -τι άλλο- μουσικό!

Μια ευτυχισμένη οικογένεια. Αυτό έχουν φτιάξει η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης εδώ και χρόνια. Με το κοριτσάκι τους, την Ανατολή να είναι όλος τους ο κόσμος.

Το ζευγάρι που ζει μόνιμα στην πατρίδα του Stavento, την Αλεξανδρούπολη, φεύγει από εκεί μόνο όταν έχει εμφανίσεις επιλέγοντας μια πιο ήσυχη ζωή στην επαρχία για τους ίδιους και το κοριτσάκι τους.

Και σήμερα η Ανατολή τους έγινε 7 χρονών. Και φυσικά είχαν party! Με rollers και girly ροζ αλλά φυσικά με πολύ πολύ μουσική! Η εντυπωσσιακή τούρτα ήταν στολισμένη με κιβάρα και ηχεία, νότες και αστέρια! Ενώ στο μεγάλο banner με τα μπαλόνια υπήρχε φυσικά κι ένα μικρόφωνο!

Η μικρή λατρεύει τη μουσική από νήπιο και όσο μεγαλώνει δείχνει να παίρνει πολλά από τους διάσημους γονείς της.

Τον χειμώνα που μας πέρασε μάλιστα συμμετείχε για πρώτη φορά και σε τραγούδι του πατέρα της, πρωταγωνιστώντας δίπλα του και δίπλα στη Lila στο clip "Χειροβομβίδα" που έδινε κι ένα ηχηρό μήνυμα κατά του bullying στα σχολεία.

