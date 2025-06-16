Ζώδια: Τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες; - Ο Κώστας Λεφάκης έχει τις απαντήσεις - Ο Ιούνιος θα φέρει χαμόγελα…

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Ο Ιούνιος συνεχίζει να εξελίσσεται ευχάριστα. Το πέρασμα της Αφροδίτης από το ζώδιό σας έχει αποδώσει καρπούς, ενώ ο Άρης μπαίνοντας στο ζώδιο της Παρθένου, υποστηρίζει το αντικείμενο της δουλειάς σας. Είναι καλύτερα λοιπόν να ριξετε το βάρος της δραστηριότητάς σας σε αυτόν τον τομέα όπου έχετε πολλές ευκαιρίες να προωθήσετε μια ιδέα ή ένα σχέδιό σας. Αν έχετε προβλήματα σπουδών, ή σχεδιάζετε κάποιο ταξίδι μη διστάστε να ξεκινήσετε με αισιοδοξία και προγραμματισμό σκοπεύοντας στο άνοιγμα νέων οριζόντων.

Ταύρος

Ο Άρης στο πέρασμά του στην Παρθένο τονίζει τις όποιες επιδόσεις σας και δίνει προτεραιότητα εξελίξεων στον τομέα της εργασίας. Το πέρασμα της Αφροδίτης στο ζώδιό σας τώρα, σας βοηθά να ανανεωθείτε, σας κάνει περισσότερο δημοφιλείς και τονίζει το γεγονός ώστε να μην περνάτε από πουθενά απαρατήρητοι. Ένα οικογενειακό πρόβλημα θα σας απασχολήσει αλλά εύκολα θα βρείτε τη λύση του. Στο δεύτερο μισό του Ιουνίου φροντίστε να τακτοποιήσετε οικονομικές εκκρεμότητες, καθώς σας το επιτρέπουν οι περιστάσεις. Σταθεροποιήστε την κατάσταση σε φιλικές σχέσεις, ή ερωτικού ενδιαφέροντος.

Δίδυμοι

Ο Ιούνιος είναι ο δικός σας μήνας και το δεύτερό του μισό σας βοηθά να συμπεριφερθείτε και να πράξετε περισσότερο ρεαλιστικά. Τακτοποιήστε εκκρεμότητες και επωφεληθείτε από οικονομικές ευκαιρίες. Η έξοδος του Δία από το ζώδιό σας θα φέρει από εδώ και πέρα τα καλά που επωάστηκαν τους προηγούμενους μήνες. Ο Άρης στην Παρθένο θα σας βοηθήσει να ασχοληθείτε με το σπίτι και με ότι αφορά στον ανεφοδιασμό, ή των εξωραισμό του. Στη δουλειά σας αχνοφαίνονται καλύτερες προοπτικές και κάποιες συμπτώσεις σας οδηγούν να κάνετε σχέδια για το μέλλον.

Καρκίνος

Το δεύτερο μισό του Ιουνίου θεωρείται περισσότερο ελπιδοφόρο και πρακτικά ενδιαφέρον. Τόσο αισθηματικά, όσο και επαγγελματικά βελτιώνεται το κλίμα και καλύπτονται ανάγκες και επιθυμίες. Οι νευρικές και δύσκολες στιγμές δεν θα λείψουν αλλά τις αντιπαρέρχεστε γρήγορα. Οι έξοδοί σας προβλέπονται αρκετές και ικανοποιητικές. Μια πρόσκληση ή μια πρόταση θα τονώσει πολύ το ηθικό σας. Προσπαθήστε να συνειδητοποιήσετε τα σημάδια που σας στέλνει η ίδια η ζωή μέσα από γεγονότα και συμπεριφορές ανθρώπων.

Λέων

Επαγγελματικά και οικογενειακά προβλήματα θα απορροφήσουν την ενέργεια και το ενδιαφέρον σας κατά μήκος αυτής της εβδομάδας. Δεν θα χρειαστεί πολύς κόπος για να οδηγήσετε τα πράγματα σε μια καλύτερη βάση. Σκεφτείτε περισσότερο ρεαλιστικά και πρακτικά. Περιορίστε τα έξοδά σας και κάντε πιο αισθητή την παρουσία σας στον επαγγελματικό χώρο. Το πέρασμα της Αφροδίτης από τον Ταύρο ευνοεί νέες επαγγελματικές συμφωνίες, εμπορικές ανταλλαγές και οικονομικές δραστηριότητες.

Παρθένος

Το πέρασμα του Άρη από το ζώδιό σας θα τονίσει τις φυσικές σας δυνάμεις, θα ξυπνήσει δημιουργικές ορέξεις, αλλά θα ευαισθητοποιήσει και το νευρικό σας σύστημα. Ταυτόχρονα, η Αφροδίτη στη διέλευσή της από τον Ταύρο σας κάνει περισσότερο επικοινωνιακούς και συνεργάσιμους. Θέματα σπουδών, νομικές υποθέσεις και ταξιδιωτικές ανάγκες ενεργοποιούνται τώρα έντονα. Ο Ερμής γίνεται ο προστάτης και ο καθοδηγητής σας. Οι αποφάσεις που θα πάρετε θα αποδώσουν, ενώ η ποικιλότροπη αξιοποίηση του χρόνου σας είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ.

Ζυγός

Μεταβατικό αλλά και αρκετά ενδιαφέρον το διάστημα στην καθημερινότητά του. Έχετε τον νου σας σε παρασκηνιακές δραστηριότητες τρίτων, επωφεληθείτε από ευκαιρίες προσφορών και κάθε είδους ανεφοδιασμού που μπορεί να τύχετε. Πάντως συμπτώσεις και γεγονότα σας οδηγούν να απομακρυνθείτε από ταλαιπωρίες και κινδύνους και ταυτόχρονα να ζήσετε με μεγαλύτερη απόδοση και αύξηση των συμφερόντων σας.

Σκορπιός

Είναι καιρός να ασχοληθείτε με σχέδια που έχετε παραμελήσει και με τις απωθημένες προσδοκίες σας. Φιλίες και εξωτερικοί παράγοντες όπως και κοινωνικές σχέσεις θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Η επιφυλακτικότητα σας πάντως που σας έχει κληρονομήσει το παρελθόν μπορεί να είναι εμπόδιο στην ομαλή εξέλιξη μιας σχέσης που τώρα αρχίζει. Οι εποχιακά εργαζόμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι περισσότερο φιλόδοξοι του ζωδίου σας αφοσιωθείτε στον τομέα των δραστηριοτήτων σας και μην αφήνετε ανθρώπους και γεγονότα να σας διασπούν.

Τοξότης

Η δημιουργικότητά σας είναι μεγάλη και οι εξελίξεις στον επαγγελματικό τομέα περισσότερο ενδιαφέρουσες από πριν. Διοχετεύστε λοιπόν το δυναμισμό και τον χρόνο σας σε αυτόν τον χώρο. Η Αφροδίτη στον Ταύρο βελτιώνει τη διάθεσή σας και τις συνθήκες στη δουλειά σας. Κατάλληλη περίοδος επίσης να κάνετε τις αγορές που θέλετε. Ένας δικός σας άνθρωπος θα αποδειχτεί εξαιρετικά χρήσιμος σε μια ανάγκη που θα παρουσιαστεί αιφνίδια. Τέλος, μια απόδραση στοην ύπαιθρο θα σας αναζωογονήσει ιδιαίτερα.

Αιγόκερως

Πολλή δουλειά προμηνύεται για τους περισσότερους από εσάς. Και δεν εννοώ μόνο το επάγγελμά σας, αλλά γενικά το πλήθος των καθημερινών σας δραστηριοτήτων για βοήθεια των άλλων. Μια αιφνίδια συνάντηση θα σας δώσει μια ιδέα για ένα ταξίδι για τις φετινές σας διακοπές. Ένας συγγενής σας θα σας απασχολήσει. Μια ευκαιρία αγοράς θα σας προβληματίσει. Μην προχωρήσετε όμως σε αυτήν αν δεν συνειδητοποιήστε και δεν αποδεχτείτε τις συνέπειές της, ή τους περιορισμούς που συνεπάγεται.

Υδροχόος

Η συνέχεια του Ιουνίου είναι διαφορετική από πριν καθώς η εργασία γίνεται περισσότερο επιτακτική, είτε γιατί έχετε αφήσει εκκρεμότητες είτε γιατί πλήθυναν οι υποχρεώσεις της. Ωστόσο, η Αφροδίτη στον Ταύρο βοηθά στη βελτίωση φιλικών και οικογενειακών σχέσεων. Μέρα με τη μέρα και καθώς το ένα γεγονός διαδέχεται το άλλο σας βοηθούν να συνειδητοποιήσετε τις μεγάλες αλλαγές που έγιναν μέσα και έξω σας με μεγάλη ταχύτητα τα τελευταία διαστήματα. Αποφύγετε να υπερεκτιμήσετε θετικά, ή αρνητικά καταστάσεις που σας εντυπωσιάζουν.

Ιχθύς

Ο Άρης στο ζώδιο της Παρθένου ενεργοποιεί παλιά άγχη γύρω από τα αισθηματικά ή κοινωνικά σας ενδιαφέροντα. Η Αφροδίτη όμως στον Ταύρο είναι μια πυξίδα που σας βοηθά να μη χάσετε τον προσανατολισμό σας. Συνεργασίες, συναναστροφές και συγγενικές σχέσεις αποκτούν μεγαλύτερη διάσταση. Διατηρήστε τις απαραίτητες ισορροπίες τόσο στον τρόπο ζωής, όσο και στη δουλειά σας. Ξεπεράστε την τάση που θέλετε να ευχαριστήσετε όλο τον κόσμο και λειτουργήστε σύμφωνα με τις προτεραιότητες που υποδεικνύουν οι ανάγκες σας για το παρόν και το μέλλον.

