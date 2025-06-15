Η Όπρα Γουίνφρεϊ αποκάλυψε με ειλικρίνεια πως η σχέση της Μπάρμπαρα Γουόλτερς με τη θετή της κόρη, Τζάκλιν Ντίνα Γκούμπερ, συνέβαλε αποφασιστικά στην προσωπική της επιλογή να μην αποκτήσει παιδιά.

Μιλώντας στο νέο ντοκιμαντέρ «Barbara Walters: Tell Me Everything», το οποίο έκανε πρεμιέρα την Πέμπτη στο Φεστιβάλ Tribeca, η Γουίνφρεϊ θυμήθηκε:

«Μου είχε πει κάποτε: “Δεν υπάρχει τίποτα πιο ολοκληρωτικό από το να έχεις παιδιά, πρέπει πραγματικά να το σκεφτείς”», είπε η 71χρονη παρουσιάστρια.

«Κι εγώ απάντησα: “ΟΚ, αλλά σε κοιτάζω... οπότε, όχι”».

Η Γουίνφρεϊ χαρακτήρισε τη σχέση της Γουόλτερς με την κόρη της ως «φορτισμένη» και «πολύπλοκη», προσθέτοντας:

«Βλέποντας αυτό, κατάλαβα γιατί δεν ήθελα παιδιά. Είναι ένας από τους λόγους».

Το ντοκιμαντέρ φωτίζει τη δύσκολη σχέση της Μπάρμπαρα Γουόλτερς με την Τζάκλιν, την οποία είχε υιοθετήσει το 1968 με τον πρώην σύζυγό της, Λι Γκούμπερ. Μέσα από αφηγήσεις της ίδιας και σπάνιο αρχειακό υλικό, αποκαλύπτεται πώς η τεράστια καριέρα της Γουόλτερς επηρέασε αρνητικά την ανατροφή της κόρης της, αφήνοντας στη διάσημη δημοσιογράφο βαθιά ενοχή.

«Δεν είχα αντιληφθεί πόσο δύσκολο ήταν για εκείνη. Είχε μια μητέρα-διασημότητα», ακούγεται να λέει η ίδια στο ντοκιμαντέρ.

«Δυσκολευτήκαμε πολύ με τα σχολεία. Και τελικά, νομίζω στα 16 της, το έσκασε».

Η πρώην συνεργάτιδά της στο ABC, Σίνθια ΜακΦάντεν, εξήγησε ότι η Τζάκι «είχε πατέρα και νταντά – δεν ήταν δηλαδή εγκαταλελειμμένη σε μια κούνια». Ωστόσο, υπογράμμισε πως η Γουόλτερς αναγνώριζε ότι είχε κάνει λάθη ως μητέρα.

Παρότι η Γουόλτερς και η κόρη της προσπάθησαν να αποκαταστήσουν τη σχέση τους στην ενήλικη ζωή, οι δεσμοί τους παρέμειναν εύθραυστοι. Η ΜακΦάντεν αποκάλυψε ότι «στα τελευταία χρόνια της ζωής της, η Μπάρμπαρα πίστευε πως η σχέση τους είχε διαρραγεί ξανά, χωρίς να μου εξηγήσει ποτέ πλήρως το γιατί».

Η Γουίνφρεϊ, από την πλευρά της, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν μετανιώνει που δεν απέκτησε παιδιά. Το 2017, είχε δηλώσει στο Good Housekeeping UK πως θεωρεί ότι ασκεί μητρότητα «σε παγκόσμια κλίμακα».

«Όταν με πίεζαν να παντρευτώ και να κάνω παιδιά, ήξερα ότι δεν θα το μετανιώσω ποτέ. Νιώθω πως είμαι μητέρα για τα παιδιά όλου του κόσμου».

«Η αγάπη δεν γνωρίζει σύνορα – δεν έχει σημασία αν ένα παιδί ήρθε από τη μήτρα σου ή το γνώρισες στα 1, 10 ή 20 του χρόνια. Αν η αγάπη είναι αληθινή και ανιδιοτελής, λειτουργεί».

Το ντοκιμαντέρ «Barbara Walters: Tell Me Everything» θα είναι διαθέσιμο για streaming στο Hulu από τις 23 Ιουνίου.

