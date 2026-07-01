Τον αποτροπιασμό του και την οργή του για την «άναδρη δολοφονική επίθεση» στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε βουλευτές της ΝΔ σε εκδήλωση για την παρουσίαση της πλατφόρμας iKO. Ο κ. Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη μαζί με Χρυσοχοΐδη και Γεωργιάδη.

«Εκφράζω τον αποτροπιασμό και την οργή μου για την άνανδρη δολοφονική επίθεση. Η σκέψη μας με τον Ζήση, τον Σάββα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποία η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της.

» Θα αναχωρήσω αμέσως μετά για Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθώ στους τραυματίες και να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη».

Αναλυτικά, ο πρωθυπουργός είπε στην ομιλία του: «Επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Η σκέψη όλων μας είναι με τον Ζήση, με τον Σάββα, πρωτίστως όμως με την Αφροδίτη, η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην Εντατική.

» Θα αναχωρήσω αμέσως μετά την εκδήλωση αυτή για τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υγείας, για να συμπαρασταθώ στα στελέχη μας και να ενημερωθώ για την υγεία των τραυματιών. Αλλά και για να στείλω ένα σαφέστατο και ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος από την εγχώρια τρομοκρατία και δεν πρόκειται επ’ ουδενί να επιτρέψουμε την αναβίωση τέτοιων φαινομένων.

» Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού. Ξέρω ότι διάφοροι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έχουν 'ξεβολευτεί' από καταλήψεις δεκαετιών και ίσως αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα τώρα για κάποιου είδους νέα 'επαναστατική γυμναστική'.

» Τους στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα: θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση, όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών που θέλουν μια κανονική ζωή, χωρίς βία και χωρίς τέτοια φαινόμενα τα οποία μας έχουν τραυματίσει ως χώρα, όχι μόνο ως παράταξη, στο παρελθόν».

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί το Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη μετά τις 4 μμ.

Πηγή: skai.gr

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