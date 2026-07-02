Το Στενό του Ορμούζ παραμένει το βασικό αγκάθι στο μπρα ντε φερ Τεχεράνης - Ουάσινγκτον που συνεχίζουν να διαφωνούν σχετικά με την ερμηνεία του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, με το Ιράν να ανεβάζει εκ νέου τους τόνους και να προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επιβάλουν τους όρους ασφαλείας στον Περσικό Κόλπο.

Η ιρανική αντίδραση ήρθε μετά τη σύνοδο στο Μπαχρέιν, όπου η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ και στρατιωτικοί αξιωματούχοι από 12 χώρες επιχείρησαν να στείλουν μήνυμα ελέγχου και αποτροπής του κινδύνου για μία από τις πλέον κρίσιμες θαλάσσιες διαδρομές του παγκόσμιου εμπορίου.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, απέρριψε τον διάλογο ασφαλείας υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι το καθεστώς ασφάλειας στον Περσικό Κόλπο δεν μπορεί να καθοριστεί από μια στρατιωτική σύνοδο στο Μπαχρέιν.

«Το Ορμούζ βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ιράν, όχι της CENTCOM», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας ότι «μια στρατιωτική σύνοδος στο Μπαχρέιν δεν μπορεί να θεσπίσει έννομη τάξη και ασφάλεια για τον Περσικό Κόλπο».

Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, η ασφάλεια της περιοχής θα διασφαλιστεί μόνο μέσα από τον τερματισμό των παρεμβάσεων, την αποχώρηση των ΗΠΑ από την περιοχή, τον σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών και την αποδοχή της νέας γεωπολιτικής πραγματικότητας - «όχι υπό τη στρατιωτική ομπρέλα της Αμερικής», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε.

Η σύνοδος στο Μπαχρέιν

Οι δηλώσεις του Γκαριμπαμπαντί αποτελούν την απάντηση της Τεχεράνης στην ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από 12 χώρες συναντήθηκαν στο Μπαχρέιν και επιβεβαίωσαν τη «δέσμευσή τους στην ελεύθερη ροή του εμπορίου» μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Η περιφερειακή σύνοδος ασφαλείας πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου υπό την ηγεσία της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, CENTCOM, και φιλοξενήθηκε από τις Αμυντικές Δυνάμεις του Μπαχρέιν. Στις συνομιλίες συμμετείχαν ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, καθώς και ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από το Μπαχρέιν, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, τον Λίβανο, το Ομάν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τη Συρία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Υεμένη.

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν το περιφερειακό περιβάλλον ασφαλείας και τις δυνατότητες ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας στην περιοχή, με έμφαση στην προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας από και προς το Στενό του Ορμούζ.

«Συνεχίζουμε να στεκόμαστε ώμο με ώμο με τους περιφερειακούς εταίρους μας», δήλωσε ο Κούπερ, υπογραμμίζοντας ότι οι συνομιλίες ανέδειξαν την κοινή δέσμευση για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι περιφερειακοί εταίροι τους λειτουργούν στη Μέση Ανατολή το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο ενεργό δίκτυο αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας στον κόσμο. Τον Ιανουάριο, η CENTCOM και χώρες της περιοχής δημιούργησαν νέο συντονιστικό κέντρο αεράμυνας στη Μέση Ανατολή, με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και προειδοποιήσεων για απειλές, καθώς και την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο γεγονός ότι η σύνοδος αποτέλεσε την πρώτη φορά που στρατιωτικοί ηγέτες από τη Συρία και τον Λίβανο συμμετείχαν σε περιφερειακή αμυντική διάσκεψη υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Το Ορμούζ παραμένει «ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων»

Την ίδια ώρα, η εικόνα για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή παραμένει επιβαρυμένη. Η Διεθνής Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITWF) και η Joint Negotiating Group συμφώνησαν να διατηρήσουν τον χαρακτηρισμό «Περιοχή Πολεμικών Επιχειρήσεων» για το Στενό του Ορμούζ έως τις 9 Ιουλίου.

Η απόφαση ακολουθεί τις επιθέσεις σε δύο φορτηγά πλοία στα τέλη Ιουνίου, οι οποίες οδήγησαν στην αναστολή σχεδίου εκκένωσης από τον ναυτιλιακό οργανισμό του ΟΗΕ.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, η ITWF, συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, και η JNG, που εκπροσωπεί εργοδότες της ναυτιλιακής βιομηχανίας, ανέφεραν ότι θα διατηρηθεί η διπλή αμοιβή για τους ναυτικούς που βρίσκονται στην περιοχή και επιβαίνουν σε πλοία τα οποία καλύπτονται από τις εργασιακές συμφωνίες του International Bargaining Forum.

«Η απόφαση αυτή αναγνωρίζει τον συνεχιζόμενο και σημαντικό κίνδυνο για τη ζωή, καθώς και τη ραγδαία εξελισσόμενη κατάσταση στην περιοχή», σημείωσαν.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) του ΟΗΕ, στα τέλη Ιουνίου περίπου 11.000 ναυτικοί ήταν εγκλωβισμένοι σε περίπου 600 εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ. Περίπου 2.500 ναυτικοί και 115 πλοία απομακρύνθηκαν μέσα σε τρεις ημέρες, προτού οι επιθέσεις σε πλοία στην περιοχή οδηγήσουν στη διακοπή της επιχείρησης.



Πηγή: skai.gr

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