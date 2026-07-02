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Βόνιτσα: Συνεχίζεται η επιχείρηση της ΕΜΑΚ για την ανάσυρση άνδρα από το φαράγγι Τρύφου

Στις έρευνες της ΕΜΑΚ συνδράμει και ορειβατική ομάδα. Ο άλλος άνδρας που ήταν εγκλωβισμένος σε βράχια διασώθηκε

UPDATE: 08:19
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Συνεχίζεται και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης η επιχείρηση της ΕΜΑΚ για την ανάσυρση ενός άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του από το φαράγγι Τρύφου στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας.

Στις έρευνες της ΕΜΑΚ συνδράμει και ορειβατική ομάδα. Ο άλλος άνδρας που ήταν εγκλωβισμένος σε βράχια διασώθηκε. 

Άμεσα κινητοποιήθηκαν από χτες 18 πυροσβέστες με την ομάδα ορμητικών νερών και την ορειβατική ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ καθώς και η ομάδα Σ.μη.Ε.Α. (drone) της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με το e-maistros.gr  οι δύο άνδρες κατάγονται από την Άρτα και είναι ηλικίας 39 και 42 ετών. Το συγκεκριμένο φαράγγι είναι δημοφιλές σε σελίδες extreme αθλημάτων.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Αιτωλοακαρνανία ΕΜΑΚ διάσωση
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