Ο 61χρονος Τζόνι Ντεπ αναζητά και πάλι τον έρωτα. Ο ηθοποιός είναι και πάλι ελεύθερος μετά το τέλος του σύντομου, αλλά σοβαρού ειδυλλίου του με τη δικηγόρο Joelle Rich. Ωστόσο, οι «κακές γλώσσες» λένε ότι αυτή την περίοδο βγαίνει με μια Ισπανίδα influencer του Dior, η οποία είναι αρκετά χρόνια μικρότερή του.

Η Ισπανίδα καλλονή Jess Bordiu έχει ενδιαφέροντα για τη μουσική, τον κινηματογράφο, τη μόδα, τα ταξίδια και τη φωτογραφία και άνθρωπος από το στενό περιβάλλον του ηθοποιού την ακολουθεί στο Instagram. Η influencer φαίνεται, επίσης να ενδιαφέρεται πολύ για τον ηθοποιό, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με τον εαυτό της να χορεύει στα γενέθλιά του και γράφοντας: «Χρόνια πολλά Johnny Depp».

Johnny Depp, 61, sparks romance rumours with Spanish Instagram star half his age - the mystery of the 'happily single' actor and the Dior beauty REVEALED https://t.co/MKkpsjmkws — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 29, 2024

Η Bordiu γράφει συχνά για τον πρωταγωνιστή των «Πειρατών της Καραϊβικής» και είναι θαυμάστριά του. Έτυχε, επίσης, να βρίσκεται στο Σαν Σεμπαστιάν όταν εκείνος ήταν εκεί τον Σεπτέμβριο. Επίσης, και οι δύο συνεργάζονται με τον οίκο Dior, αφού και ο Τζόνι Ντεπ είναι το πρόσωπο του «Eau Sauvage» του Dior.

Ο Johnny έβγαινε με τη δικηγόρο Joelle Rich, μια σχέση που φαίνεται πως ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης με την πρώην σύζυγό του, Amber Heard, το 2022. Ένας φίλος του Depp δήλωσε τότε: «Δεν πιστεύω ότι πρόκειται για μια σοβαρή και ρομαντική σχέση. Μόλις βγήκε από μια τεράστια δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, οπότε ποιος θα ήθελε να δεσμευτεί μετά από αυτό; Ήταν μια εξαιρετικά τραυματική περίοδος γι’ αυτόν».



Πηγή: skai.gr

