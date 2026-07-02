Στα Ηνωμένα Έθνη μεταφέρει το Ιράν τη νέα μετωπική σύγκρουση με το Ισραήλ, καταγγέλλοντας ως «κρατική τρομοκρατία» την απειλή δολοφονίας του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, από τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας, Ισραέλ Κατζ.

Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ-Σαΐντ Ιραβανί, κατέθεσε επίσημη διαμαρτυρία προς τον διεθνή οργανισμό, με επιστολή του προς τον γενικό γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες, το Συμβούλιο Ασφαλείας και τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού.

Στην επιστολή, ο Ιραβανί χαρακτηρίζει την απειλή του Κατζ ως «μέρος μιας σκόπιμης και συστηματικής πολιτικής κρατικής τρομοκρατίας», η οποία, όπως υποστηρίζει, στοχοποιεί Ιρανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Ο Ιρανός διπλωμάτης συνδέει την απειλή με τις «παράνομες πράξεις επιθετικότητας του ισραηλινού καθεστώτος κατά του Ιράν», στις οποίες περιλαμβάνει τη δολοφονία του εκλιπόντος Ιρανού ηγέτη, Αγιατολάχ Σεγέτ Αλί Χαμενεΐ, καθώς και άλλων ανώτερων πολιτικών και στρατιωτικών αξιωματούχων. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, οι ενέργειες αυτές πραγματοποιήθηκαν «με τη συμμετοχή, τον συντονισμό και την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών».

Βολές κατά του Συμβουλίου Ασφαλείας

Ο Ιραβανί στρέφει τα πυρά του και κατά του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, κατηγορώντας το ότι, με την αδράνειά του, έχει επιτρέψει στο Ισραήλ να ενεργεί χωρίς συνέπειες. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει σε οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια.

«Δυστυχώς, η αποτυχία του Συμβουλίου Ασφαλείας να εκπληρώσει τις ευθύνες του βάσει του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ έχει ενισχύσει το κλίμα ατιμωρησίας και έχει καταστήσει το ισραηλινό καθεστώς πιο θρασύ στην κανονικοποίηση της κρατικής τρομοκρατίας», ανέφερε ο Ιρανός πρέσβης.

Όπως σημειώνει, η στάση αυτή δημιουργεί «ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο» και συνιστά «σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

Η ιρανική παρέμβαση στον ΟΗΕ ανεβάζει περαιτέρω την ένταση στη σύγκρουση με το Ισραήλ, με την Τεχεράνη να επιχειρεί να μεταφέρει το ζήτημα από το πεδίο των απειλών στο επίπεδο της διεθνούς νομιμότητας και να καταστήσει το Συμβούλιο Ασφαλείας υπόλογο για την επόμενη κλιμάκωση.



Πηγή: skai.gr

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