Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ρομπέρτο Σάντσες, υποψήφιος της αριστεράς στις προεδρικές εκλογές στο Περού, υπέβαλε προσφυγή στη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΔΕΑΔ) αμφισβητώντας τη νίκη της Κέικο Φουχιμόρι.

Η Κέικο Φουχιμόρι αναδείχτηκε νικήτρια με μικρή διαφορά ψήφων στον δεύτερο γύρο, με το τελικό αποτέλεσμα να επιβεβαιώνεται τρεις εβδομάδες μετά την ψηφοφορία.

Ο Σάντσες υποπτεύεται νοθεία στις ψήφους των Περουβιανών του εξωτερικού και κατέθεσε «συντηρητικό μέτρο» στη ΔΕΑΔ για το θέμα αυτό.

Ο υποψήφιος της αριστεράς, Ρομπέρτο Σάντσες, που ηττήθηκε οριακά στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές στο Περού, ανακοίνωσε ότι υπέβαλε προσφυγή στη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΔΕΑΔ), αμφισβητώντας τη νίκη της αντιπάλου του από τη δεξιά, Κέικο Φουχιμόρι.

Η Κέικο Φουχιμόρι αναδείχθηκε νικήτρια με διαφορά μόλις μερικών δεκάδων χιλιάδων ψήφων στον δεύτερο γύρο, σε μία από τις πιο αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις στη σύγχρονη ιστορία της Λατινικής Αμερικής. Το τελικό αποτέλεσμα επικυρώθηκε τη Δευτέρα, τρεις εβδομάδες μετά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Ο Ρομπέρτο Σάντσες εκφράζει υποψίες για νοθεία στις ψήφους των Περουβιανών του εξωτερικού και, σύμφωνα με ανακοίνωση της παράταξής του, κατέθεσε «συντηρητικό μέτρο» στη ΔΕΑΔ.

Η Κέικο Φουχιμόρι εξασφάλισε 50,13% των ψήφων έναντι 49,86% του Ρομπέρτο Σάντσες, σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία εκλογικών διαδικασιών (ONPE). Η διαφορά ήταν κάτω από 50.000 ψήφους, σε σύνολο άνω των 18 εκατομμυρίων.

Το εθνικό εκλογοδικείο (JNE), η ανώτατη εκλογική αρχή της χώρας, απέρριψε το αίτημα του Σάντσες για ακύρωση των ψήφων των αποδήμων, κρίνοντας τους ισχυρισμούς του αβάσιμους.

Ο υποψήφιος της αριστεράς καταγγέλλει «τροποποιήσεις των κανόνων εν μέσω της εκλογικής διαδικασίας», κατόπιν «αιτήματος της εκτελεστικής εξουσίας (του ΥΠΕΞ) ειδικά ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών», που, όπως υποστηρίζει, εμπόδισαν την «ψηφιοποίηση των πρακτικών καταμέτρησης των ψήφων στο εξωτερικό».

Το JNE αναμένεται να ανακηρύξει επίσημα την Κέικο Φουχιμόρι, 51 ετών, εκλεγμένη πρόεδρο την Παρασκευή.

Η ανάληψη της εξουσίας έχει προγραμματιστεί για τις 28 Ιουλίου, με θητεία που αναμένεται να διαρκέσει έως το 2031.

Από το 2016, το Περού έχει αλλάξει οκτώ προέδρους, χωρίς να υπολογίζεται η Κέικο Φουχιμόρι.

Η επικράτηση της Κέικο Φουχιμόρι σηματοδοτεί την επιστροφή του λεγόμενου φουχιμορισμού και της δυναστείας των Φουχιμόρι στην εξουσία, περισσότερα από είκοσι χρόνια μετά τη λήξη της κυριαρχίας του πατέρα της, του αυταρχικού πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000). Ο Αλμπέρτο Φουχιμόρι κυβέρνησε τη χώρα με σιδηρά πυγμή, πριν καταδικαστεί για διαφθορά και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Η κληρονομιά του Αλμπέρτο Φουχιμόρι εξακολουθεί να διχάζει την κοινωνία του Περού. Οι υποστηρικτές του τον επαινούν για τη νίκη του κατά των ανταρτών του Φωτεινού Μονοπατιού και του Επαναστατικού Κινήματος Τουπάκ Αμάρου (MRTA), καθώς και για τη σταθεροποίηση της οικονομίας. Ωστόσο, για τους επικριτές του, συμπεριλαμβανομένων συγγενών θυμάτων των ενεργειών των ενόπλων δυνάμεων και των ταγμάτων θανάτου κατά τον εμφύλιο πόλεμο, το τραύμα που προκάλεσε παραμένει ανεπούλωτο.

Πηγή: skai.gr

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