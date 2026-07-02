ΠΑΟΚ: «Πράσινο φως» από τη ΓΓΑ για το νέο προπονητικό κέντρο στη Θέρμη

Σημαντική εξέλιξη καταγράφεται για το νέο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ στη Θέρμη, καθώς η ΠΑΕ εξασφάλισε το «πράσινο φως» από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, κάνοντας ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα προς την υλοποίηση του έργου.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αφορά ένα από τα πιο κρίσιμα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης, καθώς επιβεβαιώνεται ότι ο φάκελος που κατέθεσε ο σύλλογος είναι πλήρως εναρμονισμένος με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καλύπτοντας όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Η έγκριση της ΓΓΑ δεν αποτελεί μια τυπική διαδικασία, αλλά βασική προϋπόθεση ώστε να προχωρήσει η έκδοση της οικοδομικής άδειας από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες. Με αυτόν τον τρόπο, ο ΠΑΟΚ ξεπερνά ακόμη ένα σημαντικό εμπόδιο στον δρόμο για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων.

Το επόμενο στάδιο αφορά την εξέταση του φακέλου από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, το οποίο θα αξιολογήσει την αρχιτεκτονική μελέτη, καθώς και την ογκοπλασία των κτιριακών εγκαταστάσεων που προβλέπονται στη Θέρμη. Η διαδικασία αυτή θεωρείται το τελευταίο ουσιαστικό βήμα πριν από την τελική άδεια.

Παράλληλα, συνεχίζεται η προετοιμασία των συμπληρωματικών τεχνικών και κατασκευαστικών μελετών, ώστε να ολοκληρωθεί ο φάκελος που απαιτείται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Στόχος της ΠΑΕ παραμένει η ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας μέσα στους επόμενους μήνες και η έναρξη των εργασιών αμέσως μετά.

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