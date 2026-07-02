Η ΕΕ επιταχύνει την επανεκκίνηση των σχέσεων με τη Βρετανία παρά την αλλαγή ηγεσίας

Αμείωτη επιδιώκει να διατηρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυναμική των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο για την αναθεώρηση των σχέσεων μετά το Brexit, παρά την παραίτηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και την επικείμενη αλλαγή στην ηγεσία της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους διπλωμάτες και αξιωματούχους που συμμετέχουν στις συνομιλίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, μόλις αναλάβει καθήκοντα η νέα βρετανική κυβέρνηση.

Όπως συγκεκριμένα αναφέρει το Politico, στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων βρίσκονται συμφωνία για τους φυτοϋγειονομικούς κανόνες που διέπουν τις εισαγωγές και εξαγωγές αγροτικών και διατροφικών προϊόντων, η σύνδεση των συστημάτων εμπορίας εκπομπών ρύπων ώστε να αποφευχθούν επιπλέον επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις, καθώς και η δημιουργία αμοιβαίου προγράμματος κινητικότητας νέων, που θα επιτρέπει σε νέους από τις δύο πλευρές να ζουν, να εργάζονται, να σπουδάζουν ή να ταξιδεύουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 22 Ιουλίου, αναβλήθηκε μετά την παραίτηση του Στάρμερ. Η συνάντηση επρόκειτο να σηματοδοτήσει την επίσημη «επανεκκίνηση» των διμερών σχέσεων. Ωστόσο, ευρωπαϊκές πηγές τονίζουν ότι στόχος είναι η πραγματοποίησή της το συντομότερο δυνατό μετά τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, με τα μέσα Οκτωβρίου να θεωρούνται το πιθανότερο χρονικό διάστημα.

Στις Βρυξέλλες επικρατεί η εκτίμηση ότι οι συμφωνίες πρέπει να προχωρήσουν άμεσα, καθώς η άνοδος του κόμματος Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ στις δημοσκοπήσεις ενισχύει την ανάγκη να κατοχυρωθούν αμοιβαία επωφελείς ρυθμίσεις πριν ενδεχόμενες πολιτικές εξελίξεις δυσκολέψουν τις διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, το Λονδίνο έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα στήριξης της αμυντικής βιομηχανίας για την Ουκρανία, μέσω του οποίου αγορές από βρετανικές αμυντικές εταιρείες θα μπορούν να χρηματοδοτούνται από το ευρωπαϊκό δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ. Επιπλέον, συνεχίζονται οι συζητήσεις για την ένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ. Αν και τα δύο αυτά ζητήματα δεν αναμένεται να έχουν οριστικοποιηθεί άμεσα, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν ανακοινώσεις έως τη νέα σύνοδο κορυφής.

Φαβορί για τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ εμφανίζεται ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Βρετανοί διαπραγματευτές διαβεβαιώνουν ότι δεν αναμένουν ουσιαστική αλλαγή στη στρατηγική της χώρας απέναντι στην ΕΕ, αν και αναγνωρίζουν πως απομένει σημαντικό έργο πριν ολοκληρωθούν οι συμφωνίες.

Στο πλαίσιο των επαφών, ο υπουργός Ευρωπαϊκών Σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, Νικ Τόμας-Σίμοντς, επισκέφθηκε τις Βρυξέλλες, όπου είχε συνομιλίες με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς. Όπως δήλωσε, στόχος των διαπραγματεύσεων είναι η υλοποίηση συμφωνιών που θα μειώσουν το κόστος για τα νοικοκυριά, θα δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους και θα ενισχύσουν την ασφάλεια των δύο πλευρών.

Την ίδια ημέρα, οι πρέσβεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημερώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο.





Πηγή: skai.gr

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