Ο Ντουέιν Τζόνσον ή αλλιώς «The Rock» αφιερώνει πολύτιμο χρόνο με τις δύο του κόρες, Τζαζμίν και Τιάνα, και το δείχνει στους θαυμαστές του μέσω των social media. Σε ένα νέο βίντεο που «ανέβασε» στο Instagram, ο 53χρονος πατέρας τριών παιδιών κάθισε ακίνητος, ενώ οι δύο μικρότερες κόρες του του έκαναν άλλη μια προσωπική… «μεταμόρφωση».

«Με τον καιρό έμαθα ότι κοιτάς πίσω τις αποφάσεις της ζωής σου και λες: ‘’Αυτή ήταν καλή ιδέα. Αυτή ήταν εξαιρετική ιδέα.» Ή... ‘’Τι στο καλό σκεφτόμουν;’’», έγραψε ο ίδιος στην ανάρτησή του. Ο «Βράχος» έχει τρεις κόρες: τη Σιμόν Τζόνσον, 23 ετών, από την πρώην σύζυγό του Ντάνι Γκαρσία, καθώς και τη Τζάσμιν, 9 ετών, και την Τιάνα, 6 ετών, από τη σύζυγό του Λόρεν Χάσιαν.

Ο Ντουέιν, με το γνωστό του χιούμορ, αστειεύτηκε ότι έχει ένα πολύ μεγάλο κεφάλι, σαν καμβά, για να το χρησιμοποιήσουν τα μικρά κοτοπουλάκιά του, να διασκεδάσουν και να κάνουν -φυσικά- τις καλλιτεχνικές τους «μεταμορφώσεις».

Στην αρχή του βίντεο, ο ίδιος προσπάθησε πολύ να μείνει σοβαρός ενώ η Jasmine και η Tiana γελούσαν, βάφοντας ολόκληρο το κεφάλι του με ένα λαμπερό, έντονο ροζ χρώμα. Ο Johnson έβαλε επίσης ένα πιο ανοιχτό ροζ χρώμα στα χείλη του. Στον λαιμό του είχε κάνει μεταλλικά χρυσά τατουάζ. Τελικά, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει το γέλιο του.

«Κράτα το κεφάλι σου ίσιο», του είπαν στο βίντεο, με ένα φαινομενικά ηττημένο, αλλά ξεκαρδιστικό βλέμμα στο πρόσωπό του, καθώς καθόταν μπροστά από μια εντυπωσιακή συλλογή Labubus. «Τα μικρά μας είναι μικρά μόνο μια φορά, οπότε ελάτε κορίτσια, ο μπαμπάς είναι ατρόμητος», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.