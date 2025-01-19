Ο Ντουέιν Τζόνσον ή αλλιώς «The Rock» αφιερώνει πολύτιμο χρόνο με τις δύο του κόρες, Τζαζμίν και Τιάνα, και το δείχνει στους θαυμαστές του μέσω των social media. Ο διάσημος ηθοποιός και πρώην παλαιστής δημοσίευσε ένα χιουμοριστικό βίντεο στο Instagram, όπου οι κόρες του τον βάφουν με τον πιο δημιουργικό και παιχνιδιάρικο τρόπο.

Στο σύντομο κλιπ, οι μικρές του κόρες φαίνονται να δοκιμάζουν τις ικανότητές τους στο μακιγιάζ, βάφοντας το πρόσωπό του με φούξια χρώμα, ζωγραφίζοντας κοσμήματα στον λαιμό του και προσθέτοντας σκουλαρίκια. Όπως αναφέρει ο ίδιος, του είχαν ζητήσει να βάλουν λίγη σκιά στα μάτια του, αλλά το αποτέλεσμα ήταν κάτι παραπάνω από… δροσερό, με φρύδια μπλε και μαύρη μύτη.

Ο Ντουέιν, με το γνωστό του χιούμορ, συνοδεύει το βίντεο με την εξής λεζάντα: «Ξέρω ότι δεν θα είναι πάντα μικρές ή δεν θα προτιμούν να κάνουν παρέα με τον μπαμπά όταν μεγαλώσουν, αλλά θα είναι πάντα τα κοριτσάκια μου, οπότε θα ανεχτώ αυτή την ‘’κακοποίηση’’ όλη μέρα».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Dwayne Johnson απολαμβάνει τέτοια… «περιποίηση» από τις κόρες του. Σε ένα άλλο βίντεο, οι δύο του κόρες του έκαναν «makeover». Στην ανάρτησή του ο ηθοποιός είχε εξηγήσει τότε ότι αρχικά αρνήθηκε την προσφορά τους, καθώς είχε μια συνάντηση μέσω Zoom, αλλά τελικά ενέδωσε, λέγοντας: «Κάντε το γρήγορα, αλλά βάψτε μόνο τα νύχια μου και κάντε με να δείχνω όμορφος».

Πηγή: skai.gr

