Τομ Κρουζ-Άνα ντε Άρμας: Και επίσημα ζευγάρι - Βγαίνουν βόλτα χεράκι-χεράκι σε απόδρασή τους στο Βερμόντ (φωτό)

Ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Άρμας είναι και επίσημα μαζί και φαίνεται να το επιβεβαιώνουν και οι ίδιοι. Το ζευγάρι απαθανατίστηκε να περπατά χεράκι-χεράκι κατά τη διάρκεια μιας απόδρασης στο Βερμόντ, το Σαββατοκύριακο της 26ης Ιουλίου, πέντε μήνες μετά την πρώτη εμφάνιση φημών για τον ρομαντικό τους δεσμό. Η Ντε Άρμας, έχει σπίτι στο Βερμόντ.

Ο σταρ του Χόλιγουντ και η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός πυροδότησαν για πρώτη φορά φήμες για σχέση τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν φωτογραφήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας βραδινής εξόδου στο Λονδίνο.

Όταν η ντε Άρμας και ο Κρουζ εντοπίστηκαν για πρώτη φορά μαζί, μια πηγή είπε στο «People» ότι ήταν σε δείπνο με τους ατζέντες τους «συζητώντας πιθανές μελλοντικές συνεργασίες» και σημείωσε τότε ότι οι ηθοποιοί «δεν φαινόταν να έχουν ρομαντική σχέση, απλά ήταν φίλοι».

Φωτογραφήθηκαν ξανά μαζί αρκετές φορές τις επόμενες εβδομάδες, μεταξύ άλλων, όταν έφευγαν από το πάρτι για τα 50ά γενέθλια του Ντέιβιντ Μπέκαμ στο Λονδίνο στις 3 Μαΐου και κατά τη διάρκεια μιας βόλτας σε πάρκο της βρετανικής πρωτεύουσας λίγες μέρες νωρίτερα, την ημέρα των 37ων γενεθλίων της ντε Άρμας.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι εξόδους του ζευγαριού περιλάμβαναν ένα ταξίδι με γιοτ στην Ισπανία και, πιο πρόσφατα, μια συναυλία των Oasis στο στάδιο Wembley, του Λονδίνου. Τον Μάιο, η ντε Άρμας επιβεβαίωσε ότι συνεργάζεται με τον Κρουζ σε πολλά πρότζεκτ, ένα από τα οποία έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι η επερχόμενη ταινία θρίλερ «Deeper».

Οι πρωταγωνιστές έχουν ήδη ξεκινήσει εντατική εκπαίδευση για τις υποβρύχιες απαιτήσεις του υπερφυσικού θρίλερ. Σύμφωνα με την πλοκή, ο Κρουζ εμφανίζεται στον ρόλο ενός πρώην αστροναύτη, ο οποίος σε μια αποστολή ενός ανεξερεύνητου ρήγματος του ωκεανού, έρχεται αντιμέτωπος με μια μυστηριώδη και επικίνδυνη δύναμη. Το σενάριο, που αρχικά γράφτηκε από τον Μαξ Λάντις το 2016, έχει λάβει τις τελικές πινελιές από τον βετεράνο συνεργάτη του Κρουζ, Κρίστοφερ ΜακΚουάρι.

