Ντορέττα Παπαδημητρίου: Πώς αντέδρασε για τον Γιώργο Γεροντιδάκη;

Την Ντορέττα Παπαδημητρίου είχε καλεσμένη ο Θέμης Γεωργαντάς στο "After Dark" και με την άνεση της φιλίας τους ίσως και να τη στρίμωξε λίγο παραπάνω σε κάποια πράγματα. όχι πως εκείνη δεν το περίμενε. Σίγουρα την ώρα που καθόταν απέναντί του στο τραπέζι της εκπομπής για να παίξουν το παιχνίδι των φωτογραφιών και του σχολιασμού των προσώπων που της δείχνει από εκείνη, περίμενε πως ανάμεσά τους θα έβλεπε και τη φημολογούμενη νέα σχέση της, Γιώργο Γεροντιδάκη.

Διαβάστε ακόμα : Τάνια Μπρεάζου: Στόλισε και το κυνηγόσκυλο του Αμούτζα που προσπάθησε να το...σώσει

Και φυσικά συνέβη. Βέβαια ξεκίνησε με πρόσωπα για τα οποία ήτνα αποκαλυπτική, όπως φυσικά τη Μαίρη Συνατσάκη που για εκείνη είναι δεύτερη αδερφή της, ευρύτερη οικογένεια. Όπως δήλωσε η ίδια είνια η παραγμαιτκή της αγάπη και τη θαυμάζει πολύ. Ακολούθησε η Μαρία Σολωμού, η τρελοκαμπέρω της, όπως την είπε με την Ντορέττα που αποκάλυψε οτι ήρθε στη ζωή της στα χρόνια της εσωστρέφειάς της και τη βοήθησε να βγει από αυτή την κλειστή της περίοδο. Τόνισε ακόμα πως είναι ένα εχέμυθο άτομο και αυτό την κάνει να την εκτιμάει ακόμα πιο πολύ.

Ακολούθησε ο Μάρκος Σεφερλής με την ηθοποιό να αποκαλύπτει πως τα παιδιά τους έπαιζαν μαζί ποδόσφαιρο από τριών χρονών και έχουν κάνει πολύ παρέα εκτός δουλειάς και τον θεωρεί εξαιρετικά ταλαντούχο και υπέροχο μπαμπά.

Αμέσως μετά της έδειξε τον Νίκο Μουτσινά, για τον οποίον είπε πως δεν ξεκίνησαν να κάνουν παρέα όταν συνεργάστηκαν αλλά δύο χρόνια αργότερα. Και αποκάλυψε πως είναι απόλυτα ειλικρινής με τους φίλους του ακόμα κι όταν πρέπει να πει κάτι δυσάρεστο.

Και τέλος ήρθε το μπαμ... Ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

«Είναι εξαιρετικός ηθοποιός, τον οποίο θαυμάζω πάρα πολύ. Ακριβώς επειδή έχουν γραφτεί και έχουν ειπωθεί όλα αυτά το τελευταίο διάστημα, δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο, γιατί αυτή είναι η ψυχοσύνθεσή μου. Αλλά να μιλήσω για την επαγγελματική του ιδιότητα, είναι ένας ηθοποιός εξαιρετικός, που τον θαυμάζω όσο τον έχω παρακολουθήσει». ήταν τα ακριβή λόγια της...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.