Ντόμινικ Πάρις: Ο «μεταλάς» που κέρδισε χάλκινο μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Ο Ντόμινικ Πάρις, τραγουδιστής του ιταλικού metal συγκροτήματος Rise of Voltage, κέρδισε χάλκινο μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 «Μιλάνο Κορτίνα 2026» στον αγώνα της κατάβασης του αλπικού σκι, στο Μπόρμιο της Ιταλίας.

Ο 36χρονος Πάρις, γνωστός ως «βασιλιάς του Μπόρμιο» για την επιτυχία του στην πλαγιά Στέλβιο στην ιταλική πόλη, αγωνίστηκε για πέμπτη και τελευταία φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του και τελικά έφυγε με ένα μετάλλιο. Παρ΄ότι στις προηγούμενες συμμετοχές του σε Ολυμπιακούς Αγώνες δεν κέρδισε μετάλλια, είναι ένας πολύ καταξιωμένος σκιέρ, με επτά νίκες σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Όταν δεν βρίσκεται στις πίστες του σκι, ο Πάρις είναι αρχηγός των Rise of Voltage, ενός groove-metal συγκροτήματος που κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του, «Time», το 2017 και το επόμενο άλμπουμ του, Escape, το 2024. «Είμαι, σίγουρα, καλύτερος σκιέρ», δήλωσε ο Πάρις στο Associated Press. «Αλλά αν ακούτε metal, δεν είμαι και τόσο κακός».

Πηγή: skai.gr

