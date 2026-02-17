Τζέσικα Άλμπα: Με μπικίνι και νέο έρωτα στο πλευρό της μετά το διαζύγιο

Η Τζέσικα Άλμπα γιόρτασε το τέλος του 16χρονου γάμου της, επιδεικνύοντας τη νέα της σχέση με τον νεαρό Ντάνι Ραμίρεζ στο Μαϊάμι Μπιτς της Φλόριντα. Στα 44 της, η πρόσφατα διαζευγμένη μητέρα τριών παιδιών είναι 11 χρόνια μεγαλύτερη από τον πρωταγωνιστή της ταινίας «Captain America: Brave New World», αλλά αυτό δεν τους εμπόδισε να επιδεικνύουν παθιασμένα την αγάπη τους δημόσια.

Το ερωτευμένο ζευγάρι είναι αχώριστο από την πρώτη τους εμφάνιση μαζί, όταν επέστρεφαν από μια ρομαντική απόδραση στο Κανκούν στις 14 Ιουλίου. Ο Ραμίρεζ δεν μπορούσε να πάρει τα χέρια του από τη διάσημη ηθοποιό. Το ζευγάρι ήταν εξίσου τρυφερό στην άμμο όσο και στη θάλασσα.

Bikini-clad Jessica Alba, 44, packs on the PDA with toyboy Danny Ramirez, 33, after finalizing divorce https://t.co/RydFIHVAYT — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 17, 2026

Ο Ντάνι Ραμίρεζ φρόντισε να κουβαλήσει την τσάντα της Άλμπα καθώς έφευγαν από την παραλία με τα casual ρούχα τους και κοκτέιλ στα χέρια. Και ενώ ο ηθοποιός του «The Last of Us» έκανε επίσημη τη σχέση τους με την εκπληκτική εμφάνισή του στο Super Bowl, εκείνη δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει φωτογραφία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την περασμένη Παρασκευή, η γνωστή ηθοποιός και ο Cash Warren ολοκλήρωσαν και επίσημα το διαζύγιό τους, το οποίο προβλέπει την καταβολή συνολικά 3 εκατομμυρίων δολαρίων (1,5 εκατ. άμεσα και τα υπόλοιπα το 2027), σύμφωνα με το TMZ.

Η ιδρύτρια της «The Honest Company» και ο 47χρονος συνιδρυτής της «Pair of Thieves» θα συνεχίσουν να ανατρέφουν από κοινού την 14χρονη κόρη τους, τον 8χρονο γιο τους, ενώ η 17χρονη κόρη τους φοιτά στο πανεπιστήμιο Yale.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.