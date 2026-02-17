Κάλουμ Τέρνερ: Σιωπή για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ - Τι απαντά ο σύντροφος της Ντούα Λίπα

Ο Κάλουμ Τέρνερ αρνήθηκε να σχολιάσει τις φήμες ότι θα μπορούσε να είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ εν μέσω έντονων εικασιών. Ο Άγγλος ηθοποιός έγινε πρόσφατα ένα από τα φαβορί των στοιχηματικών εταιρειών για τον πολυπόθητο ρόλο, με την Coral να αναφέρει τον Δεκέμβριο ότι έχει πιθανότητες 7-4 να διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ και να προηγείται με τους Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον και Χένρι Κάβιλ να ακολουθούν.

Ο ηθοποιός ρωτήθηκε για τις εικασίες στο περιθώριο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου κατά την προώθηση της νέας ταινίας Rosebush Pruning.

«Υπάρχουν εδώ και μερικές εβδομάδες κάποιες εικασίες, φήμες, αναφορές ότι είσαι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ», ρώτησε ένας δημοσιογράφος. «Θα μπορούσατε να μας πείτε πώς αντιμετωπίζετε αυτή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή, αυτόν τον θόρυβο; Μπορείτε να ζήσετε και να εργαστείτε κανονικά;», συμπλήρωσε.

Ο Τέρνερ απάντησε στη συνέχεια: «Έχετε δίκιο, είναι πολύ νωρίς για αυτή την ερώτηση. Δεν πρόκειται να σχολιάσω. Ευχαριστώ».

Η συμπρωταγωνίστριά του, Τρέισι Λετς, αστειευόμενη πρόσθεσε: «Λυπάμαι, είμαι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ». «Τρέισι, νόμιζα ότι δεν θα το έλεγες σε κανέναν!», απάντησε ο ηθοποιός.

Σύμφωνα με περσινό δημοσίευαμ του Deadline η Amazon - η οποία ανέλαβε τον δημιουργικό έλεγχο του franchise το 2025 - ψάχνει για ένα «καινούριο πρόσωπο» και έναν «άγνωστο» για τον ρόλο του 007. Ενώ οι εικασίες συνεχίζονται, έχει επιβεβαιωθεί ότι ο Ντενί Βιλνέβ θα σκηνοθετήσει την επόμενη ταινία και ότι ο Στίβεν Νάιτ, δημιουργός της σειράς Peaky Blinders, θα γράψει το σενάριο.

Πηγή: skai.gr

