Νικόλαος ντε Γκρες - Χρυσή Βαρδινογιάννη: Όλες οι νέες πληροφορίες για τον γάμο τους και η πρώτη αντίδραση της Τατιάνας Μπλάτνικ

Ο Νικόλαος ντε Γκρες και η Χρυσή Βαρδινογιάννη έβαλαν τέλος στις φήμες σχετικά με τον επικείμενο γάμο τους, δημοσιοποιώντας όλες τις λεπτομέρειες για τη σημαντική αυτή ημέρα μέσω επίσημης ανακοίνωσης.

"Την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2025 και ώρα 18:00 θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ραγκαβά ο γάμος του Πρίγκιπα Νικόλαου, ήδη Νικόλαος Ντε Γκρες, με την κυρία Χρυσή Βαρδινογιάννη, παρουσία στενών συγγενών και φίλων της οικογένειας και του ζεύγους" έγραφε η επίσημη ανακοίνωση.

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού δεν άργησε να γίνει αφού το απόγευμα της Πέμπτης βρέθηκαν μαζί στο Amalienborg Palace, στην Κοπεγχάγη, στην αποχαιρετιστήρια δεξίωση που διοργάνωσε η επικεφαλής Επικοινωνιών της Βασιλικής Οικογένειας της Δανίας, Lene Balleby.

Μεγάλο ενδιαφέρον από τα ξένα μέσα

Αφιέρωμα στο ζευγάρι έκανε και το βρετανικό περιοδικό Tatler μιλώντας για το αντισυμβατικό δαχτυλίδι του αρραβώνα. "Ο Νικόλαος και η Χρυσή φαίνεται ότι επέλεξαν ένα μη συμβατικό δαχτυλίδι αρραβώνων για να σηματοδοτήσουν την ευτυχή περίσταση. Οι φωτογραφίες της Χρυσής με total black look αποκάλυψαν το νέο της δαχτυλίδι το οποίο μοιάζει να είναι μία κλασική χρυσή βέρα χωρίς πολύτιμους λίθους που να τραβούν την προσοχή" έγραφε το άρθρο του περιοδικού.

Γιατί τόση βιασύνη;

Πολλά ερωτηματικά έχουν δημιουργηθεί σχετικά με τις "γρήγορες" κινήσεις του ζευγαριού, καθώς φαίνεται να ακολουθούν μια τακτική όπου κάθε φορά που υπάρχει μια ανεπιβεβαίωτη είδηση για τον γάμο τους, εκείνοι απαντούν με επίσημες ανακοινώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως έχουν κυκλοφορήσει φήμες για πιθανή εγκυμοσύνη της Χρυσής Βαρδινογιάννη. Αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, αυτές οι φήμες έχουν εντείνει τo ενδιαφέρον γύρω από το ζευγάρι.

Η πρώτη αντίδραση της Τατιάνας Μπλάτνικ και οι αινιγματικές αναρτήσεις

Το ενδιαφέρον, φυσικά, εστιάζεται και στην πρώην σύζυγο του Νικόλαου, η οποία μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Πρόσφατα, η Τατιάνα Μπλάτνικ δημοσίευσε μια φωτογραφία με τη μητέρα της, Μαρί Μπλανς Μπιερλάιν, γράφοντας: “Ευχαριστώ την πιο φανταστική μαμά που με βοήθησε να μετακομίσω σε λιγότερο από 48 ώρες”, ενώ πόζαρε μαζί της μπροστά από τους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Με αυτό τον τρόπο γνωστοποίησε την είδηση της μετακόμισης της, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η ίδια συνεχίζει απρόσκοπτα το καθημερινό της πρόγραμμα, με συχνές επισκέψεις στο αγαπημένο της γυμναστήριο στο κέντρο του Κολωνακίου αλλά και πολλές βόλτες στο κέντρο. Μέσα από μια συνέντευξη που παραχώρησε σε εβδομαδιαίο περιοδικό, επέλεξε να εκφράσει τις απόψεις της. Θέλησε όμως να διευκρινίσει, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, ότι η συνέντευξη είχε πραγματοποιηθεί "λίγες εβδομάδες" νωρίτερα. Με αυτόν τον τρόπο, θέλησε να αποτρέψει τυχόν συνειρμούς των λεγομένων της με τις εξελίξεις στην προσωπική ζωή του Νικόλαου.







“Μέσα από αυτές τις προκλήσεις, κατάλαβα ότι ενώ δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι μας συμβαίνει, μπορούμε να επιλέξουμε πώς αντιδρούμε. Προχωρώ με ελπίδα, γνωρίζοντας ότι ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές υπάρχει πάντα φως και η ευκαιρία να αναπτυχθούμε. Οι προκλήσεις της ζωής μού θυμίζουν πόσο σημαντικό είναι να υπομένουμε, να ελπίζουμε, να έχουμε πίστη στη δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος. Μερικές φορές πριν προχωρήσουμε μπροστά, πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω”.

Μπορεί η είδηση του χωρισμού τους να έσκασε σαν βόμβα τον Απρίλιο του 2024, όμως η ρήξη στο ζευγάρι είχε ξεκινήσει πολύ πριν το διαζύγιο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, ήταν εμφανές ακόμα και στο δείπνο που παρέθεσε το ζευγάρι στο ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρετανία" στις 16 Ιανουαρίου 2023, μετά την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Η ατμόσφαιρα ήταν "παγωμένη" με την Τατιάνα να αποχωρεί νωρίς από το εστιατόριο, χωρίς να ανταλλάξει κουβέντα με τον Νικόλαο, ο οποίος παρέμεινε εκεί με την υπόλοιπη οικογένεια και τους φίλους του.

Νικόλαος ντε Γκρες - Χρυσή Βαρδινογιάννη: Ο γάμος τους πλησιάζει

Αν και το ζευγάρι έχει μοιραστεί κάποιες πληροφορίες για τη σημαντική αυτή ημέρα, πολλές λεπτομέρειες παραμένουν επτασφράγιστες. Η λίστα των καλεσμένων, που αναμένεται να προέρχονται από τον επιχειρηματικό, πολιτικό και καλλιτεχνικό κόσμο, αποτελεί αντικείμενο μεγάλης περιέργειας. Ο γάμος αυτός, που συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας ήδη, προβλέπεται να είναι ένα από τα πιο μεγάλα κοσμικά events της χρονιάς.

