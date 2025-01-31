Θανάσης Τσαλταμπάσης - Αγοραστή Αρβανίτη: Η κόρη τους χρόνισε και το γιόρτασαν με ένα family only party

Ενός έτους έγινε η κορούλα του Θανάση Τσαλταμπάση και της Αγοραστής Αρβανίτη, η μικρή Θωμαΐς. Το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει ένα family only πάρτι με τούρτα και μπαλόνια και η Αγοραστή ανέβασε σχετικές φωτογραφίες στο Instagram.

Μάλιστα «ζήλεψε» τον σύζυγό της για τη φωτογραφία του ως σωστός party goer με γυαλιά και καπελάκι.

Ο ηθοποιός είχε μιλήσει με πολύ τρυφερά λόγια για τη σύντροφό του στην Αθηναΐδα Νέγκα και το Καλύτερα αργά το φθινόπωρο, λίγο μετά τον γάμο του και τη βάφτιση της κόρης του.

«Πάει καλά το πράγμα, συμβαίνουν διάφορα και αποφασίζουμε εκείνη τη στιγμή διάφορα. Κάπως ήρθε και είπαμε να βαφτίσουμε το παιδί, να κάνουμε και έναν θρησκευτικό γάμο. Δεν αισθάνομαι νιόπαντρος. Αισθάνομαι ωραία με αυτό που έγινε. Είχαμε κάνει ένα σύμφωνο, ήρθε το παιδί, μιλήσαμε με τους φίλους μας και είπαμε "δεν το κάνουμε;". Δεν πιστεύω ότι υπάρχει μια συνταγή. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Είμαστε αγαπημένοι και ερωτευμένοι».

«Όταν καρδιοχτυπώ κάθε μέρα, όταν τελειώνει η μέρα και ανυπομονώ να τη δω, όταν δεν βαριέμαι να τη βλέπω, το βαφτίζω έρωτα. Πάντα πίστευα ότι ήμουν ένας άνθρωπος που δεν θα κάνω ποτέ δέσμευση και τελικά, ήρθε αλλιώς η ζωή μου. Πεταρίζει η καρδιά μου όταν γυρνάω σπίτι», είπε με τρυφερότητα για την Αγοραστή Αρβανίτη και συμπλήρωσε:

«Θέλω να βοηθάω την Αγοραστή, γιατί οι μανάδες κουβαλούν ήδη το βαρύ φορτίο από τη γέννα. Είναι κάποιες μέρες που νομίζω ότι είμαι ο Ράμπο του γάμου και μετά, συνειδητοποιώ τι έκανε η Αγοραστή και λέω "μην διαμαρτυρηθείς". Είμαι βετεράνος μπαμπάς, είναι 9 μηνών τώρα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.