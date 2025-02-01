Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο με τον Παύλο Ντε Γκρες να χορεύει το «Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας» στο νυχτερινό κέντρο κέντρο που εμφανίζεται ο Αντώνης Ρέμος με τη Δέσποινα Βανδή.

Ο Παύλος Ντε Γκρες ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε μπροστά στον κόσμο, με τον Αντώνη Ρέμο να του χτυπάει παλαμάκια και να τον αγκαλιάζει ένθερμα.

Δείτε το βίντεο που κάνει τον γύρο του TikTok και το οποίο τράβηξε o επιχειρηματίας και influencer Steve Toumpas:

Πηγή: skai.gr

