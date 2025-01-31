Λογαριασμός
Ο Νικόλαος ντε Γκρες και η Χρυσή Βαρδινογιάννη σε δεξίωση στο Παλάτι Amalienborg - Δείτε φωτογραφίες

Το ζευγάρι παραβρέθηκε σε δεξίωση που διοργάνωσε η επικεφαλής Επικοινωνιών της Βασιλικής Οικογένειας της Δανίας - Εντυπωσιακή η λίστα των λαμπερών καλεσμένων

Ο Νικόλαος ντε γκρες και η Χρυσή Βαρδινογιάννη στη δεξίωση στο Amalienborg Palace

Ο Νικόλαος ντε Γκρες και η Χρυσή Βαρδινογιάννη βρέθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο Amalienborg Palace, στην Κοπεγχάγη, στην αποχαιρετιστήρια δεξίωση που διοργάνωσε η επικεφαλής Επικοινωνιών της Βασιλικής Οικογένειας της Δανίας, Lene Balleby

Ο Νικόλαος ντε γκρες και η Χρυσή Βαρδινογιάννη στη δεξίωση στο Amalienborg Palace

Δεξίωση στο Amalienborg Palace

Στο Παλάτι του Christian VIII στο Amalienborg, η λίστα των καλεσμένων ήταν εντυπωσιακή. Διάσημα και βασιλικά ονόματα έδωσαν το παρών, όπως ο βασιλιάς Frederik X, η Βασίλισσα Mary, η πριγκίπισσα Benedikte, ο πρίγκιπας Gustav, η πριγκίπισσα Carina, κ.ά.

Nikolaos

Ανάμεσά τους, ο  Νικόλαος ντε Γκρες με την αρραβωνιαστικιά του, Χρυσή Βαρδινογιάννη.

Χρυσή Βαρδινογιάννη

Η Χρυσή Βαρδινογιάννη στην πλατεία του Amalienborg Palace

Να θυμίσουμε ότι την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2025 και ώρα 18:00 θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ραγκαβά ο γάμος του ζευγαριού, παρουσία στενών συγγενών και φίλων της οικογένειας.

Η Χρυσή Βαρδινογιάννη στη δεξίωση στο Amalienborg Palace

Ο Νικόλαος ντε γκρες και η Χρυσή Βαρδινογιάννη στη δεξίωση στο Amalienborg Palace

Πηγή: skai.gr

TAGS: Νικόλαος Ντε Γκρες Χρυσή Βαρδινογιάννη
