Ο Νικόλαος ντε Γκρες και η Χρυσή Βαρδινογιάννη βρέθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο Amalienborg Palace, στην Κοπεγχάγη, στην αποχαιρετιστήρια δεξίωση που διοργάνωσε η επικεφαλής Επικοινωνιών της Βασιλικής Οικογένειας της Δανίας, Lene Balleby.
Στο Παλάτι του Christian VIII στο Amalienborg, η λίστα των καλεσμένων ήταν εντυπωσιακή. Διάσημα και βασιλικά ονόματα έδωσαν το παρών, όπως ο βασιλιάς Frederik X, η Βασίλισσα Mary, η πριγκίπισσα Benedikte, ο πρίγκιπας Gustav, η πριγκίπισσα Carina, κ.ά.
Ανάμεσά τους, ο Νικόλαος ντε Γκρες με την αρραβωνιαστικιά του, Χρυσή Βαρδινογιάννη.
Να θυμίσουμε ότι την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2025 και ώρα 18:00 θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ραγκαβά ο γάμος του ζευγαριού, παρουσία στενών συγγενών και φίλων της οικογένειας.
