Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ακόμα δεν πάτησε το πόδι της στην Αθήνα και ήδη άρχισε τις φωτογραφίσεις

Αν μη τι άλλο ενδιαφέρουσα θα είναι η θητεία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, της εν αναμονή διορισμού νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μια επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ που κατά πολλούς αποδίδεται στο ότι ήθελε να την απομακρύνει από τον μεγάλο του γιο, καθότι πρώην σύντροφός του.

Η Γκιλφόιλ φωτογραφήθηκε για το περιοδικό Resident που προμοτάρει το πολυτελές lifestyle φορώντας διαμάντια Christopher Designs, παπούτσια και τσάντα Serena Uziyel​ και μαύρο κοστούμι Grey/Ven​ που σύμφωνα με τα γραφόμενα ενσωματώνει το κλασικό στυλ μιας δυναμικής γυναίκας.

Το περιοδικό χαρακτηρίζει την πρώην άνκορμαν του Fox, Γκιλφόιλ glamorous και θρυλικό είδωλο αλλά και έμπνευση για όσους την ακολουθούν πολιτικά.

