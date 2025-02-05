Tori Spelling: Έκανα «τρίο» κι αποφάσισα ότι μου αρέσουν οι άνδρες – Τολμηρό το κορίτσι…

Η Τόρι Σπέλιγνκ αποκάλυψε σε συνέντευξή της ότι έχει κάνει μία και μοναδική φορά στη ζωή της «τρίο», μετά το οποίο κατάλαβε ότι της αρέσουν οι άνδρες.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός μίλησε στο podcast «MisSpelling» για το ομαδικό σεξ με άλλον έναν άνδρα και μια άλλη γυναίκα που έγινε σε ένα ξενοδοχείο της Καλιφόρνια όπου γυριζόταν το φινάλε της 6ης σεζόν της σειράς «Χτυποκάρδια στο Beverly Hills».

«Ήμουν εγώ, ένας άνδρας και μια γυναίκα. Το ευχαριστήθηκα λιγότερο από ό,τι περίμενα», είπε η 51χρονη ηθοποιός. Αν και η ίδια λέει ότι ήταν «νευρική και αγχωμένη όλη την ώρα», κατά τη διάρκεια του σεξ «αποφάσισα να συμμετέχω ενεργά». «Ξέρετε τι λένε: Πρέπει να τα δοκιμάζεις όλα από μια φορά. Όταν τελείωσε σκέφτηκα “νομίζω θα μείνω… στους άνδρες», πρόσθεσε. Στο ίδιο podcast, η Τόρι Σπέλινγκ αποκάλυψε, τέλος, το όνομα ηθοποιού με το οποίο έχει φιληθεί: Τον Κόλιν Φάρελ!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.