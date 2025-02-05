Ορισμένοι από τους μεγαλύτερους δωρητές του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα και της Πρώτης Κυρίας, Μισέλ Ομπάμα, τους εγκατέλειψαν εν μέσω φημών ότι υπάρχει κρίση στον γάμο τους.

Ο 44ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται στη διαδικασία οικοδόμησης του προεδρικού κέντρου Ομπάμα στη νότια πλευρά του Σικάγο, αλλά τουλάχιστον ορισμένοι από τους δωρητές, στους οποίους έχει απευθυνθεί το ζευγάρι τα τελευταία χρόνια, κάνουν τώρα πίσω, σύμφωνα με άρθρο της «Daily Beast».

Μεταξύ αυτών είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon, Jeff Bezos, και ο διευθύνων σύμβουλος της Airbnb, Brian Chesky, οι οποίοι βοήθησαν τους Ομπάμα το 2022 με 100 εκατ. δολάρια ο καθένας, αυξάνοντας το συνολικό ποσό σε περισσότερα από 311 εκατ. δολάρια. Ωστόσο, η συγκέντρωση κεφαλαίων μειώθηκε στο ήμισυ το 2023, σύμφωνα με τα αρχεία της IRS.

«Είναι αλαζόνας», ανέφερε ένας δωρητής τους. «Δεν βοήθησε τους άλλους όταν προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν χρήματα και έτσι δεν πρόκειται να προσέξουν τους Ομπάμα τώρα. Δεν υπάρχουν ανταλλάγματα γιατί είναι μονόδρομος».

Οι υποστηρικτές του ζευγαριού έχουν γίνει πλέον επιφυλακτικοί με τις δωρεές τους, καθώς πάνω από 5 εκατ. δολάρια καταβλήθηκαν σε «αποζημίωση στελεχών» και περισσότερα από 27,36 εκατ. δολάρια σε άλλους μισθούς το 2023, όταν η έμπιστη του Ομπάμα, Valerie Jarrett, έπαιρνε μισθό, περίπου, 740.000 δολάρια. Ο Ομπάμα πίεσε για να χτιστεί το κέντρο του στην ιστορική περιοχή, κερδίζοντας τελικά την έγκριση το 2018.

Το κέντρο χτίζεται στη νότια πλευρά του Σικάγο, κοντά στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, όπου ο Μπαράκ Ομπάμα δίδασκε συνταγματικό δίκαιο, και ακριβώς βόρεια της γειτονιάς όπου μεγάλωσε η Μισέλ Ομπάμα. Πρόκειται για μια μικρή πανεπιστημιούπολη, η οποία θα περιλαμβάνει ένα μουσείο, γραφεία του Ιδρύματος Ομπάμα, μια δημόσια βιβλιοθήκη και χώρους αναψυχής.

Εν τω μεταξύ, ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα φαίνονται αποφασισμένοι να παρουσιάσουν ένα ενιαίο μέτωπο σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσουν τις φήμες γύρω από τον γάμο τους, αφού ο πρώην πρόεδρος εμφανίστηκε μόνος του στην κηδεία του Τζίμι Κάρτερ, αλλά και στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ. Η απουσία της Μισέλ Ομπάμα αναζωπύρωσε τις φήμες ότι το ζευγάρι έχει χωρίσει ή θα χωρίσει, κάτι που ίδιοι έχουν διαψεύσει.

Ωστόσο, η τελευταία φορά που το ζευγάρι εθεάθη μαζί ήταν στα μέσα Δεκεμβρίου, πριν από ένα μήνα, όταν βγήκε για δείπνο στο Λος Άντζελες. Τον περασμένο Οκτώβριο, η ηθοποιός Τζένιφερ Άνιστον διέψευσε δημοσίως τους «απολύτως αναληθείς» ισχυρισμούς ενός κουτσομπολίστικου περιοδικού ότι εκείνη και ο Μπαράκ είχαν σχέση. Η πρωταγωνίστρια των «Friends» δήλωσε στον παρουσιαστή Jimmy Kimmel: «Τον έχω συναντήσει μια φορά. Γνωρίζω τη Μισέλ περισσότερο από αυτόν».

Πηγή: skai.gr

