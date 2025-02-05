Πριν γίνει γνωστή ως κυρία Kanye West, η Bianca Censori ζούσε μια ήσυχη ζωή στη Μελβούρνη. Ωστόσο, η πρόσφατη γυμνή της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί των βραβείων Grammy προκάλεσε αίσθηση. Κάτω από το διαφανές μίνι φόρεμα-καλσόν της δεν είχε φορέσει ούτε ίχνος εσωρούχου, βγάζοντας τα πάντα στη... φόρα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, η αστυνομία τους πέταξε έξω με τις κλοτσιές, αφού φαίνεται ότι το ζευγάρι πήγε απρόσκλητο. Η 30χρονη Bianca Censori προκάλεσε σοκ στο κοινό, αλλά και στους χρήστες των social media.

H Bianca Censori μεγάλωσε στο Ivanhoe, ένα πλούσιο προάστιο της Μελβούρνης. Πολύ πριν γίνει γνωστή λόγω της σχέσης της με τον ράπερ -και μετέπειτα συζύγου της- φαινόταν από την εφηβεία της ότι θα ξεχώριζε με κάποιο τρόπο… Το 2023, η «Daily Mail» είχε μιλήσει με ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στη Censori, η οποία σπούδασε στο διάσημο Carey Baptist Grammar School του Kew.

«Ήταν φιλική με τα αγόρια του Xavier και του Ivanhoe Grammar και έκανε παρέα με τα κορίτσια του Genazzano και του MLC», είχε δηλώσει ένας συμμαθητής της στο Λύκειο. «Είναι πολύ δεμένη με την οικογένειά της, η οποία, απ’ ότι θυμάμαι, ήταν πάντα αρκετά κλειστοί άνθρωποι. Έτσι, το γεγονός ότι η Bianca παντρεύτηκε κάποιον τόσο διάσημο πρέπει να τους εξέπληξε».

Ένας άλλος φίλος από το σχολείο της ανέφερε ότι ενώ η Bianca ανήκε στη «δημοφιλή» ομάδα, «είχε πάντα χρόνο για ανθρώπους εκτός του κοινωνικού της κύκλου». «Θα περιέγραφα την Bianca ως μια ‘’πεταλουδίτσα’’, ένα κορίτσι που ήταν φίλη με όλους», δήλωσε ένας ακόμη συμμαθητής της.

Αφού αποφοίτησε το 2012, η Bianca απέκτησε πτυχίο αρχιτεκτονικής από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης το 2017. Ένας παιδικός φίλος είπε ότι η Bianca πάντα θα πετύχαινε σε ό,τι κι αν επέλεγε να κάνει.

«Ήταν κορίτσι των πάρτι μετά το λύκειο. Δεν έχανε ποτέ όλα τα μεγάλα κοινωνικά γεγονότα, όπως νυχτερινά κέντρα διασκέδασης ή να πηγαίνει στο καρναβάλι του Spring Racing Carnival. Δεν μπορώ να πω ότι εκπλήσσομαι που κατέληξε να δουλεύει για τον Yeezy. Ήταν πάντα κομψή και ξεπερνούσε τα όρια της και στη μόδα. Κάποια στιγμή είχε τη δική της επιχείρηση κοσμημάτων. Εκπλήσσομαι όμως που παντρεύτηκε τον Kanye».

Η Bianca Censori επέστρεψε στο πανεπιστήμιο για να ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό της στην αρχιτεκτονική από το 2019 έως το 2020. Άρχισε να εργάζεται για τον Yeezy τον Νοέμβριο του 2020, παντρεύτηκε τον West δύο μήνες αφότου οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό του από την Kim Kardashian, τον Νοέμβριο του 2023. Μετά τον γάμο, ο West κυκλοφόρησε το κομμάτι του, «Censori Overload».

Πηγή: skai.gr

