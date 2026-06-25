Μπρούκλιν Μπέκαμ: Αποθέωσε τον πεθερό του και άφησε νέα αιχμή για τον πατέρα του

Νέα τροφή στα σενάρια για την οικογενειακή ρήξη των Μπέκαμ έδωσε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, ο οποίος λίγες ημέρες αφότου αγνόησε δημόσια τη Γιορτή του Πατέρα, επέλεξε να κάνει μια ιδιαίτερα θερμή ανάρτηση για τον πεθερό του, Νέλσον Πελτζ.

Ο 27χρονος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ ευχήθηκε δημόσια στον δισεκατομμυριούχο πατέρα της συζύγου του, Νίκολα Πελτζ, για τα 84α γενέθλιά του, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα «τον καλύτερο πεθερό». Η κίνηση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς έρχεται σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις του Μπρούκλιν με την οικογένειά του φέρονται να παραμένουν τεταμένες.

Ο Μπρούκλιν ανέβασε φωτογραφία στην οποία ποζάρει έχοντας το χέρι του γύρω από τον Νέλσον Πελτζ, σε οικογενειακή γιορτή στη Φλόριντα, και έγραψε: «Χρόνια πολλά Νέλσον. Σε αγαπώ τόσο πολύ». Και πρόσθεσε: «Είμαι τόσο χαρούμενος που μπόρεσα να σε γιορτάσω σήμερα. Σε ευχαριστώ που είσαι ο καλύτερος πεθερός», συνοδεύοντας την ανάρτηση με καρδιές.

Η ανάρτηση ήρθε λίγες μόλις ημέρες μετά τη Γιορτή του Πατέρα, την οποία ο Μπρούκλιν φέρεται να αγνόησε δημόσια, χωρίς να κάνει κάποια αναφορά στον πατέρα του, Ντέιβιντ Μπέκαμ. Αντίθετα, ο Ντέιβιντ είχε συμπεριλάβει τον μεγαλύτερο γιο του στη δική του ανάρτηση για τη Γιορτή του Πατέρα, δημοσιεύοντας παλιές οικογενειακές φωτογραφίες και γράφοντας: «Το να είμαι πατέρας είναι η πιο σημαντική δουλειά μου. Σας αγαπώ όλους». Η Βικτόρια Μπέκαμ έκανε επίσης αντίστοιχη ανάρτηση για τον σύζυγό της, στην οποία συμπεριέλαβε και τον Μπρούκλιν.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Μπρούκλιν δεν είδε αυτές τις αναρτήσεις ως «κίνηση συμφιλίωσης», αλλά ως ακόμη μία υπενθύμιση μιας σχέσης που ο ίδιος θέλει να κρατήσει μακριά από τη δημοσιότητα. Πηγή, που επικαλούνται βρετανικά μέσα, ανέφερε ότι ο ίδιος είναι «έξαλλος», καθώς έχει ζητήσει από τους γονείς του «να τον αφήσουν ήσυχο».

Την ίδια στιγμή, η Νίκολα Πελτζ έκανε και εκείνη μια τρυφερή ανάρτηση για τον πατέρα της, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το οικογενειακό τραπέζι και γράφοντας: «Χρόνια πολλά μπαμπά. Λατρεύω να σε γιορτάζω. Νιώθω πραγματικά ευλογημένη που μεγάλωσα βλέποντάς σε να είσαι ένα απίστευτο πρότυπο με κάθε πιθανό τρόπο». Η 31χρονη ηθοποιός συνέχισε: «Είσαι ο καλύτερος πατέρας που θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ. Μας αγαπάς όλους άνευ όρων, μας ενθαρρύνεις να πιστεύουμε ότι τα όνειρά μας δεν είναι ποτέ πολύ μεγάλα για να τα κυνηγήσουμε και να είμαστε πάντα καλοί άνθρωποι πάνω απ’ όλα».

Πηγή: skai.gr

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