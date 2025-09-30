Ο Κιθ Έρμπαν ενδέχεται να κερδίσει περισσότερα από 17 εκατομμύρια δολάρια μετά τον αιφνιδιαστικό χωρισμό του από τη Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman). Σύμφωνα με την «Daily Mail», υπάρχει «ρήτρα κοκαΐνης» στο προγαμιαίο συμβόλαιό τους, που έχει να κάνει με τις «αποδείξεις» νηφαλιότητας του 57χρονου μουσικού.

Ο σταρ της κάντρι μουσικής φέρεται να υπέγραψε προγαμιαίο συμφωνητικό με την 58χρονη ηθοποιό πριν από τον γάμο τους το 2006, η οποία του εξασφαλίζει 900.000 δολάρια για κάθε έτος γάμου, σύμφωνα με το «Radar». Το συμφωνητικό περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη ρήτρα, η οποία ορίζει ότι ο Κιθ Έρμπαν δικαιούται τα χρήματα μόνο αν απέχει από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ καθ’ όλη τη διάρκεια του γάμου τους.

The wild 'Cocaine Clause' in prenup that could see Keith Urban walk away with millions after shock split from Nicole Kidman https://t.co/Q7tfG40HHX — Daily Mail US (@Daily_MailUS) September 30, 2025

Κατά τη διάρκεια του 19χρονου γάμου τους, το πρώην ισχυρό ζευγάρι συγκέντρωσε ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας 282 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο καλλιτέχνης έχει μιλήσει ανοιχτά για τους αγώνες του με τον εθισμό στο παρελθόν. Σε μια συνέντευξη με την Όπρα Γουίνφρεϊ το 2010, θυμήθηκε πως η Νικόλ Κίντμαν οργάνωσε μια παρέμβαση λίγους μήνες μετά τον γάμο τους.

«Αποφάσισε να αλλάξει στάση και να ξεκινήσει τελικά αυτή την παρέμβαση. Έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε η αγάπη που υπήρχε εκείνη τη στιγμή σε εκείνο το δωμάτιο να είναι ακριβώς η κατάλληλη. Εγώ είπα: ‘’Βάλε τις χειροπέδες, πάμε’’», είχε αποκαλύψει ο μουσικός. Μάλιστα, ο ίδιος ανέφερε ότι η παρέμβαση του έσωσε τη ζωή και σηματοδότησε την αρχή του μακρύ δρόμου προς την αποτοξίνωση, με τη Νικόλ Κίντμαν πάντα στο πλευρό του.

Το ζευγάρι, που έχει δύο κόρες, τη Sunday Rose, 17 ετών, και τη Faith Margaret, 14 ετών, ζει χωριστά από τις αρχές του καλοκαιριού. Ο Κιθ Έρμπαν, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, μετακόμισε από την έπαυλη τους στο Νάσβιλ, ενώ βρισκόταν σε μουσική περιοδεία. Από την άλλη, η ηθοποιός έμεινε πίσω με τα παιδιά και ασχολήθηκε με ένα πολυάσχολο πρόγραμμα γυρισμάτων στο Λονδίνο, νοικιάζοντας μια πολυτελή έπαυλη για 87.000 δολάρια τον μήνα, ενώ γυρνούσε τη συνέχεια της ταινίας «Practical Magic».

Πηγές αναφέρουν ότι ο χωρισμός έγινε πιο εμφανής μετά τον θάνατο της μητέρας της Κίντμαν, τον Σεπτέμβριο του 2024: «Είναι σαν να πήραν διαφορετικούς δρόμους», δήλωσε άνθρωπος που μίλησε στο «Woman's Day». Η τελευταία δημόσια εμφάνισή τους μαζί, στον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων της FIFA 2025 τον Ιούνιο, υποδήλωνε ένταση.

«Παντρευτήκαμε το 2006 και μόλις τέσσερις μήνες μετά τον γάμο μας, οι εξαρτήσεις μου, για τις οποίες δεν είχα κάνει τίποτα, κατέστρεψαν τον γάμο μας», είχε πει με αφοπλιστική ειλικρίνεια ο καλλιτέχνης. «Τέσσερις μήνες μετά τον γάμο, ήμουν σε κέντρο αποτοξίνωσης για τρεις μήνες χωρίς να έχω ιδέα τι θα γινόταν με εμάς. Η Νικόλ αγνόησε όλες τις αρνητικές φωνές -είμαι σίγουρος ότι ακόμη και μερικές από τις δικές της- και επέλεξε την αγάπη. Η ικανότητά της να αγαπάει είναι μοναδική, δεν έχω συναντήσει καμία άλλη σαν αυτήν». Το ζευγάρι, μέχρι στιγμής, δεν έχει διαψεύσει, ούτε επιβεβαιώσει την είδηση του χωρισμού του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.