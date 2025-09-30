Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου, έχοντας αποκτήσει δύο παιδιά, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα. Η 58χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και ο 57χρονος μουσικός ζούσαν χωριστά τον τελευταίο καιρό λόγω των πολυάσχολων προγραμμάτων τους, με γυρίσματα και περιοδείες, ενώ σύμφωνα την «Daily Mail» η Κίντμαν αιφνιδιάστηκε από τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Άνθρωπος που μίλησε στο μέσο ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Ο Κιθ δεν βλέπει ποτέ τη Νικόλ, είτε αυτή γυρίζει ταινίες είτε αυτός είναι σε περιοδεία. Υπήρχε αγάπη μεταξύ τους και μπορεί να μην χωρίσουν, αλλά οι υποχρεώσεις τους τους έχουν απομακρύνει. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η σχέση τους φαίνεται να μην είναι μαζί», είπε με νόημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κίντμαν ήταν παντρεμένη -πριν από τον Κιθ- με τον 63χρονο, σήμερα, Τομ Κρουζ για, περίπου, 11 χρόνια, από το 1990 έως το 2001. Υιοθέτησαν δύο παιδιά: την Ιζαμπέλα, 32 ετών, και τον Κόνορ, 30 ετών. Η Αυστραλή ηθοποιός και ο Κιθ Έρμπαν εμφανίστηκαν για τελευταία φορά μαζί δημόσια τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, όταν φωτογραφήθηκαν να παρακολουθούν έναν αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA, στο Νάσβιλ του Τενεσί.

Ο σταρ της κάντρι μουσικής απουσίαζε για μεγάλο μέρος του έτους λόγω της παγκόσμιας περιοδείας του «High and Alive World Tour». Η Κίντμαν και τα παιδιά, εν τω μεταξύ, παρέμειναν στο Νάσβιλ, όπου το ζευγάρι διαθέτει μια κατοικία αξίας 4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το «TMZ» ανέφερε, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, ότι «ο Κιθ αγόρασε τη δική του κατοικία στο Νάσβιλ και έφυγε από το οικογενειακό τους σπίτι».

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η ηθοποιός και τα παιδιά τους έμειναν στην Αγγλία, ενώ εκείνη γυρνούσε τη συνέχεια της ταινίας της του 1998, «Practical Magic». Σύμφωνα με πληροφορίες, πλήρωνε 65.000 λίρες (87.000 δολάρια) κάθε μήνα για να νοικιάσει μια πολυτελή έπαυλη στο Hampstead, που κάποτε ανήκε στον ποπ σταρ Μπόι Τζορτζ. Αν και η μετακόμιση στο Λονδίνο ήταν για επαγγελματικούς λόγους, σίγουρα προκάλεσε έκπληξη στην πατρίδα της Κίντμαν, την Αυστραλία.

«Η Κίντμαν και ο Έρμπαν προσπαθούν να μιλάνε κάθε μέρα όταν είναι χώρια, αλλά είναι συγκλονιστικό το πόσο χρόνο έχουν περάσει χώρια από τότε που πέθανε η μητέρα της Νικόλ τον περασμένο Σεπτέμβριο», είπε μια πηγή στο περιοδικό «Woman's Day». Και πρόσθεσε: «Είναι σαν να πήραν διαφορετικούς δρόμους».

Τον Ιούλιο, ο καλλιτέχνης άφησε να εννοηθεί ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά μεταξύ του ζευγαριού, όταν έκλεισε το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης σε ραδιοφωνικό σταθμό, μετά από μια ερώτηση σχετικά με τις πρόσφατες προκλητικές σκηνές της ηθοποιού, όπως αυτές στις ταινίες της «Babygirl» και «A Family Affair».

Από την πλευρά της, και ενώ προωθούσε τη σειρά της στο Netflix, «The Perfect Couple», η Κίντμαν παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχει «τέλειος» γάμος. «Δεν υπάρχει τίποτα τέλειο», είπε, «οτιδήποτε παρουσιάζεται ως τέλειο... ξεχάστε το». Βέβαια, το ίδιο έτος η ηθοποιός έλεγε σε συνεντεύξεις της πόσο τυχερή είναι που γνώρισε τον τραγουδιστή. «Είμαι τόσο τυχερή που έχω τον Κιθ, που είναι η αγάπη μου, η βαθιά, βαθιά αγάπη μου», είχε δηλώσει στο περιοδικό «People». Η είδηση του χωρισμού τους έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την επέτειο των, σχεδόν, δύο δεκαετιών γάμου του ζευγαριού. Το ζευγάρι, μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιώσει, ούτε διαψεύσει την είδηση.

