Ο «Σερ» πλέον Γκάρι Όλντμαν ήταν μεταξύ εκείνων που δέχτηκαν τιμητικές διακρίσεις, την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2025, καθώς έλαβε τον τίτλο του ιππότη από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Ο 67χρονος σταρ του κινηματογράφου τιμήθηκε για τις υπηρεσίες του στο θέατρο, στο πλαίσιο των τιμητικών διακρίσεων για τα γενέθλια του βασιλιά, μετά από 45 χρόνια καριέρας.

Ο ηθοποιός του «Χάρι Πότερ» είναι γνωστός για το ευέλικτο υποκριτικό του στυλ και το ταλέντο του, έχοντας υποδυθεί μια σειρά από προσωπικότητες, από τον πρώην πρωθυπουργό Σερ Ουίνστον Τσόρτσιλ έως το μέλος των Sex Pistols, Σιντ Βίσιους.

Ένας από τους πιο πρόσφατους και αναγνωρίσιμους ρόλους του είναι αυτός του βετεράνου πράκτορα της MI5, Τζάκσον Λαμπ, στη σειρά «Slow Horses» του Apple TV, που βασίζεται στη σειρά βιβλίων «Slough House» του Βρετανού συγγραφέα Μικ Χέρον.

The Prince of Wales held an investiture at Windsor Castle this morning! 🎖️



Sir Gary Oldman, Actor, was made a Knight Bachelor by the Prince of Wales at Windsor Castle. The honour recognises services to drama. pic.twitter.com/EVaTTSRqMq — anna (@tokkianami) September 30, 2025

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, υποδύθηκε τον Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ, τον φερόμενο δολοφόνο του προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Φ. Κένεντι, στην ταινία «JFK» του 1991, και τον ομώνυμο βρικόλακα στην ταινία «Bram Stoker's Dracula» του 1992.

Ο Λέοναρντ Γκάρι Όλντμαν γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου 1958 στο Λονδίνο και ήταν το μικρότερο από τα τρία παιδιά μιας φτωχής εργατικής οικογένειας. Σε ηλικία 16 ετών εγκατέλειψε το σχολείο για να κυνηγήσει το όνειρό του και να γίνει ηθοποιός. Αρχικά, έπαιξε σε νεανικούς θιάσους και το 1979 απέκτησε το πολυπόθητο δίπλωμα δραματικής σχολής.

🇬🇧 🎖️ Investiture at Windsor



HRH The Prince of Wales, Prince William held an Investiture Ceremony at Windsor Castle earlier today.



British Actor, Sir Gary Oldman received a Knighthood from The Prince of Wales recognising his services to drama. pic.twitter.com/CiqM7ww1xV — Imperial Material ♚ (@implmaterial) September 30, 2025

To 2017, σε μία ακόμη «μεταμόρφωσή» του, υποδύθηκε τον Ουίνστον Τσόρτσιλ στο πολεμικό δράμα του Τζο Ράιτ «Η πιο σκοτεινή ώρα» («Darkest Hour»), ρόλος που του χάρισε το πρώτο του Όσκαρ. Τρία χρόνια αργότερα πρωταγωνίστησε ως Χέρμαν Μάνκιεβιτς (ο σεναριογράφος του αριστουργήματος του Όρσον Γουέλς «Πολίτης Κέιν») στη μαυρόασπρη βιογραφική ταινία του Ντέιβιντ Φίντσερ «Mank», που του χάρισε την τρίτη υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.