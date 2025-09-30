Μισέλ Φάιφερ: Αποκάλυψε ότι έγινε γιαγιά

Η Μισέλ Φάιφερ έγινε γιαγιά, όπως αποκάλυψε η ίδια σε πρόσφατη συνέντευξή της στο podcast SmartLess. Η βραβευμένη ηθοποιός μοιράστηκε με τους παρουσιαστές Τζέισον Μπέιτμαν, Γουίλ Άρνετ και Σον Χέις ότι το 2023 απέκτησε το πρώτο της εγγόνι.

Αναφερόμενη στα επαγγελματικά της σχέδια, η Φάιφερ εξήγησε πως πλέον δεν έχει «ούτε το χρόνο ούτε την επιθυμία να αφοσιωθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και να μην είναι παρούσα» στην οικογένειά της. Επισήμανε ότι η νέα αυτή φάση στη ζωή της την ωθεί να προσαρμόζει τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της.

«Συνειδητοποιώ ότι έχω περιορισμένο χρόνο μπροστά μου και το ανακοινώνω σε αυτή την εκπομπή ότι έγινα γιαγιά πέρυσι», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η εμπειρία είναι «ονειρεμένη». Η ηθοποιός διατήρησε διακριτική στάση, αποφεύγοντας να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για το εγγόνι της ή για το ποιο από τα δύο της παιδιά έγινε γονέας.

Η Φάιφερ έχει αποκτήσει την Κλαούντια και τον Τζον από τον γάμο της με τον σεναριογράφο και παραγωγό Ντέιβιντ Ε. Κέλι. Η ίδια σημείωσε πως, αν γνώριζε για τον ερχομό του εγγονιού της, ίσως να είχε προσαρμόσει το πρόγραμμά της, αλλά παραμένει ευγνώμων για τα πρότζεκτ που ανέλαβε το προηγούμενο διάστημα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Independent, η Φάιφερ θα πρωταγωνιστήσει στη νέα σειρά The Madison, spin-off του Yellowstone, στο Paramount+, ενώ θα αναλάβει και ρόλο εκτελεστικού παραγωγού. Επιπλέον, θα εμφανιστεί στη χριστουγεννιάτικη κωμωδία «Oh. What. Fun.» που θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Δεκεμβρίου, καθώς και στη μεταφορά του «Margo's Got Money Troubles» για το Apple TV+, μαζί με τις Έλ Φάνινγκ και Νικόλ Κίντμαν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.